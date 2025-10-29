Daniel Lacalle: "El turismo es nuestro petróleo"

Este jueves, 30 de octubre, tendrá lugar el foro económico y empresarial de ONDA CERO y CAIXABANK METAFUTURO IMPULSA con el economista Daniel Lacalle. El aforo para el XIX Encuentro de Empresarios METAFUTURO IMPULSA en Mallorca está completo ante la llegada del también escritor y comunicador Daniel Lacalle.

Lacalle llega a Palma con su último libro bajo el brazo: “El nuevo orden económico mundial”, del que firmará ejemplares este jueves entre el público presente. Preguntado hoy en los micrófonos de Onda Cero Mallorca por cuál es el impacto del turismo y la imagen de Baleares en el mundo, Lacalle ha defendido la imagen de nuestro destino "no tan masificado" y más competitivo en precios con respecto a otros países. Además, el economista es firme defensor de la industria turística que es "el petróleo de España", aunque "mucha gente se queje".

El doctor en economía, economista jefe de Tressis y profesor de Economía Global en el IE e IEB ha sido premiado recientemente con el Premio de Honor a la Libertad de Diego de Covarrubias, un reconocimiento que le llega por su trayectoria y "defensa férrea del liberalismo cristiano". Daniel Lacalle, además, participará en el foro organizado por ONDA CERO y CAIXABANK en el estadio de Son Moix, justo después de publicar su último libro, así que podrá compartir impresiones con el público presente, empresarios y autoridades.

Daniel Lacalle desertará sobre las claves del nuevo orden económico mundial con un análisis de la macroeconomía española. Muy crítico con la euforia mostrada por el Gobierno central, Lacalle insiste en que "el exceso de gasto público y la inmigración irregular son los dos grandes elementos distorsionadores" de la economía española, según ha avanzado hoy en el programa 'Más de uno Mallorca' de Onda Cero.