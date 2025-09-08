El curso escolar 2025-2026 comenzará este miércoles con 161.200 alumnos y 18.780 docentes.

El curso escolar 2025-2026 comenzará en Baleares este miércoles, 10 de septiembre, con un total de 161.201 alumnos y 18.779 docentes, lo que supone un aumento de 113 estudiantes y 199 docentes en comparación con el curso anterior.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha presentado los datos del inicio del curso escolar este lunes en una rueda de prensa, en la que ha puesto en valor que el curso arranca con más plazas de 0-3 años, más apoyo a la diversidad y nuevas infraestructuras.

Concretamente, un total de 106.876 alumnos comenzarán las clases de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato en centros públicos, mientras que 54.352 alumnos lo harán en centros concertados. En cuanto a los docentes, 14.177 son de centros públicos y 4.602, de concertados.

En este sentido, el conseller ha destacado que en lo que va de legislatura el número de docentes en centros públicos ha aumentado en 1.122. A día de hoy, hay ocho plazas vacantes por cubrir en Baleares (cinco en Mallorca y tres en Ibiza), lo que supone un descenso significativo comparado con años anteriores, cuando en las mismas fechas había 117 y 85 vacantes en 2024 y 2023, respectivamente.

Entre otras novedades del curso que comienza este miércoles, Vera ha subrayado el aumento de orientadores, personal de atención a la diversidad, auxiliares técnicos educativos y psicólogos; la entrada en vigor de los nuevos currículos educativos; la prohibición del uso de móviles y la limitación de pantallas; así como la incorporación de cuatro centros nuevos.