Cursach y Sbert rechazan declarar en el juicio

El ex jefe de la Policía Local asevera que "jamás en 40 años de servicio he hecho ninguna irregularidad"

El Tribunal rechaza que se cambie el orden de las declaraciones después de que los abogados de la defensa hayan pedido en bloque que sus representados hablen tras los testigos.

El empresario Bartolomé Cursach ha rechazado declarar este lunes en el juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares por el llamado caso Cursach.

De este modo, el principal encausado del caso Cursach se ha acogido a su derecho a no declarar después de que el Tribunal haya negado una petición en bloque de los abogados de la defensa de que se alterara el orden de testimonios para que primero lo hicieran los testigos y después los investigados.

Al igual que Cursach, el ex director del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert, se ha acogido a su derecho a no declarar "por las razones que ya expuso mi abogado". Para Sbert, el Ministerio Fiscal solicita tres años y medio de cárcel.

El abogado Gaspar Oliver, que representa a dos policías locales, Gabriel Mayol y José Mayans, ha sido el primero en emitir la petición y la ha justificado porque sus representados no saben de qué se les acusa. Seguidamente, el abogado de Cursach, Enrique Molina, ha subrayado que ha recomendado a su representado que no declare "hasta saber de qué va el juicio".

El Ministerio Fiscal, en cambio, ha considerado que no procede alterar el orden que viene marcado en el calendario. De este modo, el fiscal Juan Carrau ha aseverado: "La ley es la ley, es la que es. Creemos que no es pertinente ese cambio por la justificación. No hay ningún supuesto que justifique el cambio de orden de prueba".

En un principio, el procesado se enfrentaba a ocho años y medio de prisión, pero después de la modificación del escrito del Ministerio Fiscal, vio rebajada la solicitud de pena a un año y medio de cárcel. En detalle, la Fiscalía le atribuye delitos de pertenencia a organización criminal y prevaricación, pero retira los cargos de cohecho y acciones.

Después de que tanto Cursach como Sbert hayan rechazado declarar, el ex jefe de Policía Joan Miquel Mut, para quien Fiscalía solicita 12 años de inhabilitación, ha respondido a las preguntas de su abogado. En detalle, Mut ha negado que conozca el empresario de Calvià y al ex director del Grupo Cursach: "Ahora puedo decir que es conocido porque lo he visto en los pasillos y por las fotos de los medios de comunicación".

El ex jefe de la Policía Local de Palma ha asegurado que "todo" lo expuesto en el escrito de la Fiscalía sobre su actuación es "totalmente falso". "Jamás en 40 años de servicio he hecho ninguna irregularidad", ha subrayado, para después añadir: "Me resulta esperpéntico imaginándome reuniéndome con unos policías para pedir que cambiaran un atestado".