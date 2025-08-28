Cuatro de cada diez inmuebles vacacionales que se anuncian en Mallorca lo hacen de manera irregular. Esto significa que el 40% de viviendas turísticas en la isla anunciadas en plataformas digitales son ilegales, lo que supone alrededor de 42.000 plazas turísticas, y 7.978 inmuebles irregulares, de media.

Así se desprende del informe elaborado por el Consell de Mallorca, a través de la evaluación de 400.000 propiedades, desde junio del año pasado. De esa bolsa, un 50,9% son viviendas plurifamiliares y un 47,2% unifamiliares, mientras que un 1,5% corresponden a infraviviendas. Así lo ha anunciado este jueves el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, que ha insistido en la necesidad de "luchar con contundencia contra la oferta ilegal"

Por municipios, Palma registra el mayor número de viviendas turísticas ilegales, con 1.012 propiedades irregulares. Le siguen Pollença, con 736, Santa Margalida, y Alcúdia, con 387.

En este sentido, José Marcial Rodríguez ha asegurado que ya "se han retirado una parte importante de infraviviendas", aunque la institución insular sigue trabajando de la mano de las plataformas y los Ayuntamientos. El Consell de Mallorca abrirá el 1 de septiembre la bolsa de plazas de alquiler vacacional, en la que se prevén unas 600 plazas.