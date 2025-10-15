Cruz Roja en Balears insiste en que los inmigrantes son "el cuarto colectivo" que atiende la organización

El asunto migratorio sigue sobrevolando la política balear, ahora que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha terminado de presentar su plan para la inmigración, que ya adelantó en la isla de Formentera. Aquí, en Baleares, ya sabemos que los inmigrantes subsaharianos suponen el 53 % de los que llegan en pateras a Baleares y si se trata de migración irregular, el Gobierno pretende que nuestras islas acojan los primeros cuatro menores no acompañados dentro del plan de reparto.

Ahora bien, en un discurso de una parte del espectro político de creciente demonización de la inmigración, este miércoles responsables de la Cruz Roja han dejado sobre la mesa un dato llamativo. Los migrantes son apenas "el cuarto colectivo" vulnerable que atienden sus profesionales, según los datos aportados por la coordinadora autonómica de la organización, Ana Espinosa. El colectivo más necesitado para Creu Rotja Balears son los mayores que sufren soledad no deseada, según el presidente de la entidad, MAteu Ballester, que también nos acompaña en esta entrevista.

En 150 años de acción humanitaria de la Creu Rotja en Baleares, las necesidades han cambiado y evolucionado, igual que los servicios de asistencia de la propia organización. Sus 4.000 voluntarios y 400 profesionales en plantilla ya atienden a más personas mayores que sufren la soledad no deseada, además de familias con ingresos bajos, vulnerables y, por cierto, con una problemática común y creciente: el acceso a la vivienda. La Cruz Roja no cuenta con espacios protegidos de uso residencial, pero sí con servicios de asesoría que son cada vez más demandados por una población que no para de crecer.