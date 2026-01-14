Costa rechaza el nuevo modelo de financiación pero valora como "positivo" que Montero abra la puerta a la negociación

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación,Antoni Costa, ha expresado su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica presentado por la ministra María Jesús Montero, aunque ha valorado como "positivo" que el Gobierno central se haya mostrado dispuesto a negociar la propuesta.

Costa ha participado este miércoles en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada en Madrid, donde todas las comunidades autónomas, excepto Cataluña, han rechazado frontalmente el nuevo sistema de financiación.

El proceso ha comenzado muy mal

El vicepresidente ha criticado duramente que la propuesta sea resultado de negociaciones bilaterales entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras. "No se puede negociar pensando solo en una comunidad y dejando las migajas a las otras", ha denunciado Costa.

"Este proceso ha comenzado muy mal a consecuencia de la voluntad de la ministra María Jesús Montero. No puede ser que el día antes de hacer la presentación sea Oriol Junqueras quien presente el sistema de financiación que el resto de comunidades autónomas, y concretamente Baleares, no conocíamos ni siquiera la primera frase", ha lamentado el conseller.

Costa ha sido especialmente crítico con el papel de Junqueras: "El señor Junqueras no gobierna en ninguna comunidad autónoma y no tiene potestad alguna para negociar nada en nombre de los ciudadanos de las Illes Balears. Los legítimos representantes son el Govern de Marga Prohens".

Nos han invitado solo al café

En declaraciones a los medios, Costa ha utilizado un símil gráfico para explicar su malestar: "Los primeros dos invitados a la mesa son el Gobierno de España, el señor Sánchez y el señor Oriol Junqueras. Y cuando se han comido el primer plato, el segundo plato y el postre, nos han invitado a tomar el café. Nosotros queremos sentarnos a la mesa y hacer el primer plato, el segundo, el postre y también el café. Pero no puede ser que nos inviten solo al café".

Línea roja: la autonomía tributaria

El vicepresidente ha reiterado la línea roja del Govern para cualquier negociación: la autonomía tributaria de las Illes Balears. "No aceptaremos ninguna recorte de la autonomía tributaria de las comunidades autónomas y concretamente de las Illes Balears.Si los ciudadanos eligieron en las urnas la eliminación del impuesto sobre sucesiones y donaciones, no aceptaremos de ninguna manera que se nos obligue a recuperar este impuesto que decidimos eliminar", ha manifestado.

Costa ha explicado que la ministra Montero les ha trasladado que esta cuestión es "negociable": "Esto es una cuestión que hemos dejado muy clara. La ministra nos ha dicho que lo podemos negociar. Por tanto, si lo podemos negociar, entramos".

Escepticismo pero disposición a negociar

Pese a las críticas, el conseller ha reconocido que Baleares acudía a la reunión con escepticismo pero ha salido con una valoración "no francamente positiva, pero sí con algunas cosas interesantes".

"Hoy si hubiéramos tenido que votar, las Illes Balears habrían votado rotundamente no a la propuesta del Ministerio. Pero lo que valoro en positivo es que hay una propuesta sobre la mesa, y antes no la había, y se nos ha dicho que esta propuesta es negociable. La propuesta es nefasta, está negociada bilateralmente para favorecer a una comunidad autónoma, pero la parte positiva es que tenemos la posibilidad de negociar para arreglarla", ha explicado.

Costa ha insistido: "Éramos escépticos, seguimos siendo escépticos, pero entramos a la negociación porque nos han presentado una propuesta negociable, y esa parte también es positiva".

Ninguna reivindicación de Baleares

El vicepresidente ha lamentado que la ministra Montero no haya escuchado "la voz del Govern, todo el arco parlamentario y la sociedad civil de las Illes Balears", que reclaman que se tengan en cuenta variables específicas del archipiélago como la población flotante o el incremento poblacional.

"La ponderación de la insularidad estaba en el 0,6, que ya es poco, ahora pasa al 0,5. ¿A alguien le parece que eso nos beneficia?", ha cuestionado Costa.

Según el conseller, aunque el nuevo sistema supondría 400 millones más anuales para Baleares, "si hubieran tenido en cuenta las reclamaciones que hacemos desde Baleares, estaríamos hablando de una mejora de cientos de millones más. Y desde el Govern no estamos dispuestos a renunciar a ellos".

"Ninguna de las reivindicaciones de las Illes Balears recoge la propuesta, pero todavía tenemos esperanzas de poder introducirlas dentro del nuevo modelo y eso es lo que intentaremos hacer", ha concluido.

La ministra Montero ha trasladado que la adscripción al nuevo modelo será voluntariay que próximamente mantendrá reuniones bilaterales con cada comunidad autónoma. Costa ha insistido en que estas negociaciones deben ser "multilaterales" y ha pedido directamente a la ministra: "Abandone la bilateralidad y abrace la multilateralidad entre todos. Catalunya también, claro que sí".