Cort "respeta" las protestas de policías y recalca que acabará el Plan de Ordenación "en el menor tiempo posible"

El Ayuntamiento de Palma ha mostrado su "respeto" por las movilizaciones que puedan llevar a cabo los agentes de la Policía Local y ha indicado que finalizará el Plan de Ordenación del cuerpo "en el menor tiempo posible". Con estas palabras ha respondido la regidora de Hacienda y portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, a las preguntas de los medios sobre las protestas que han anunciado los sindicatos policiales para el 29 enero en la plaza de Cort.

No obstante, ha aclarado que en estos momentos "no hay una fecha concreta" para que el plan entre en vigor, puesto que la intención de la corporación era ponerlo en marcha durante el mes de enero pero ha habido una "demora" en su culminación.

Por eso, Celeste ha manifestado que el Consistorio "dejará que se trabaje sin presiones de ningún tipo" pero ha recalcado que en el Ayuntamiento comparten el "ansia" para que sea una realidad de manera "inminente". Asimismo, ha explicado que se ha hablado con el área de Seguridad Ciudadana para hacer unas "puntualizaciones" sobre las valoraciones de los puestos de trabajo y una vez se finalice se discutirá con recursos humanos si esta actuación es correcta.

La representante de la corporación municipal ha alegado que, una vez terminado este documento, se hará una reordenación de la Policía Local de Palma que "llevará unas semanas". Aún así, ha subrayado que este Plan de Ordenación parte del equipo de gobierno que lo puso encima de la mesa para hacer al cuerpo "más eficaz y eficiente", con una "apuesta" en recursos humanos y materiales.

LA ANTIGUA PRISIÓN: UNA PROBLEMÁTICA "ANTIGUA" EN LA QUE SE TRABAJA

Otro de los asuntos por los que se ha consultado la regidora son por los incidentes registrados en la antigua prisión de Palma y la manifestación que han convocado los vecinos de Cas Capiscol el próximo día 30 por la supuesta inseguridad en el barrio. Celeste ha manifestado que la situación que se vive en la antigua prisión es una "problemática antigua" y, a su manera de ver, en este recinto viven personas con "problemas habitacionales" que "no dan problemas a los vecinos" y otras personas con "otros problemas" que "sí los dan".

De este modo, ha puntualizado que Cort trabaja en identificar a las personas que componen cada grupo para dar una "solución habitacional" y derivar a Servicios Sociales a aquellas personas que lo requieran. Al mismo tiempo, también se trata de "mantener la seguridad en el entorno".

Por último, se le ha preguntado por las reclamaciones de los empresarios del ocio de paseo Marítimo para que haya más aparcamiento en la zona tras las obras efectuadas, a lo que Celeste ha contestado que se tiene que "dar una alternativa" porque, a su juicio, hay una "problemática asociada" a haber "destruido" el aparcamiento con unas obras "mal planteadas".