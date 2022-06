La regidora de Turismo, Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Palma, Elena Navarro, ha explicado este martes que Cort pretende dejar de subvencionar fiestas que promocionen el consumo de alcohol.

En rueda de prensa para explicar el Plan Estratégico Municipal de Adicciones 2022-2026, la regidora se ha referido, por ejemplo, a la Oktoberfest: "Probablemente el Ayuntamiento no le cede un espacio público o un edificio municipal, que es lo que contempla el plan. No quiere decir que no se haga la fiesta, pero no se puede subvencionar".

En este sentido, Navarro ha defendido que si desde el Ayuntamiento se está fomentando la prevención frente a las adicciones, "no es lógico que se subvencionen ciertos eventos cuando haya una promoción del alcohol".

De todos modos, la regidora ha abundado en que estas decisiones se deben tomar hablando. "No tiene por qué ser una imposición. Igual que se llegan a acuerdos", ha recalcado, a la vez que ha adelantado que el 20 de este mes declararán otra playa de Palma como Espacio Libre de Humo. Actualmente, sólo está Cala Estancia y el objetivo de Cort es ampliar esta condición a otras zonas de baño.

Durante la presentación del Plan de Prevención de Adicciones, la regidora de Cort, que ha estado acompañada por el alcalde de Palma, José Hila, y representantes de asociaciones que han trabajado conjuntamente en el plan, ha explicado que contempla hasta 66 actuaciones e incluye adicciones nuevas como a las pantallas o el juego.

El plan está basado en cuatro líneas estratégicas: perspectiva de la ciudad, promoción de la salud y ocio saludable, trabajo en colaboración y evaluación del plan. "Hasta ahora sólo se hacían actuaciones, pero era necesario recopilarlas todas en un plan y actualizarlas con ideas nuevas", ha ahondado la regidora de Cort.

Para plasmar el Plan, desde el área de Sanidad han realizado una serie de entrevistas previas con expertos y han trabajado con 20 entidades. Además, actualmente están analizando los resultados de una encuesta realizada a alumnos de entre 12 a 18 años.

Con la primera línea estratégica, algunos de los objetivos es potenciar el papel de la comunidad en la coproducción de las estrategias de prevención. Otro es erradicar la publicidad de alcohol y otras sustancias en las actividades organizadas o subvencionadas por el Ayuntamiento.

En cuanto a la promoción de la salud, el Ayuntamiento planea promover alternativas a las adicciones, así como incrementar la formación y capacitación de agentes comunitarios en prevención e implementar programas de ocio saludables a través de actividades.

Sobre el trabajo en colaboración, Navarro ha destacado que "no tiene ningún sentido" un plan estratégico si no se hace con una coordinación en horizontal. De este modo, todas las áreas de Cort ya trabajan en incluir en sus actuaciones una perspectiva preventiva frente a las adicciones.

La cuarta línea estratégica del Plan contempla la evaluación, algo "básico", según Navarro, porque será "el principio del siguiente".

El alcalde de Palma ha descrito el Plan como "muy importante" y ha destacado la inclusión de nuevas adicciones porque "es un tema que se debe tratar todos juntos". "Apostamos por desarrollar el Plan, con todas las acciones y el apoyo de Cort", ha asegurado.

Por último, la regidora ha explicado que la mayoría de las acciones conllevan un coste cero porque simplemente es dar una perspectiva preventiva a las actividades de cada regiduría. Sin embargo, se destinarán 100.000 euros anuales para la gestión de los datos y la formación.