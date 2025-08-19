Consulta las vacantes de 0-3 años y la oferta de FP en Baleares a través de un mapa interactivo

La Conselleria de Educación y Universidades ha puesto en marcha un mapa interactivo para consultar las vacantes disponibles en los centros de educación infantil de 0 a 3 años y otro que muestra la oferta completa de Formación Profesional en los centros públicos y concertados de Baleares.

Estas herramientas digitales están "destinadas a facilitar el acceso de la ciudadanía a información educativa esencial", según ha destacado este martes la Conselleria en nota de prensa.

Por un lado, el mapa de educación infantil 0-3 permite consultar las plazas vacantes en la red pública y concertada, clasificadas por municipio y curso escolar. Los datos se actualizan tras cada proceso de adjudicación de plazas -el próximo está previsto para la última semana de agosto-.

La Conselleria ha subrayado que esta herramienta facilita a las familias "tomar decisiones durante el proceso de admisión de los niños" y ayuda a la administración a planificar y distribuir recursos.

En este sentido, han considerado la etapa de 0 a 3 años como "clave para el desarrollo educativo y emocional de los más pequeños y esencial para garantizar la equidad desde los primeros años de vida". Para el curso 2025-2026 se han habilitado 1.700 nuevas plazas, alcanzando un total de más de 14.100.

Por otro lado, el nuevo mapa de Formación Profesional se ha integrado en el portal específico de FP y permite localizar los centros donde se imparten ciclos formativos de grado básico, medio y superior.

Esta herramienta ofrece información "completa y actualizada sobre la oferta formativa de Formación Profesional en Baleares". Además, se incluye qué ciclos se imparten en cada isla, la familia profesional a la pertenecen, los centros donde se ofrecen y los horarios disponibles.

Estas dos etapas educativas son consideradas "prioritarias" por la Conselleria durante esta legislatura, tanto por "el papel fundamental que tienen en la igualdad de oportunidades" como por "su impacto directo en el futuro educativo, social y económico de Baleares".