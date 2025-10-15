Consenso entre PP y PSIB para subir el ITS y gravar los coches de alquiler en Baleares

PP y PSIB han pactado este martes en el Parlament la modificación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), cuestión que pasará por la Mesa de la Sostenibilidad, así como la creación de un nuevo impuesto a los vehículos matriculados fuera de Baleares.

Ambas formaciones han llegado finalmente a un acuerdo durante el debate de las propuestas de resolución derivadas del Debate de Política General de la pasada semana. 'Populares' y socialistas han alcanzado el consenso 'in extremis' después de que ambas formaciones hubieran registrado propuestas similares en relación a estas cuestiones.

El texto consensuado recoge que "el Parlament constata la necesidad de avanzar en medidas como la modificación del impuesto turístico para adaptarlo a la realidad estacional de las islas y bonificar a los residentes, la modificación del canon de saneamiento para incentivar un consumo responsable de agua entre los grandes consumidores, y la creación de un nueve impuestos a los vehículos vacacionales no matriculados en las Islas".

La propuesta pactada incluye que con este objetivo se "insta a que antes de que acabe el año se lleven las propuestas presentadas por el Govern y las propuestas legislativas registradas en el Parlament sobre estas cuestiones, para su debate, al Pacto por la Sostenibilidad con el objetivo de aprobarlo y para que se logre el consenso suficiente".

MÉS per Mallorca se ha abstenido lanzando un mensaje a los socialistas: "No se fíen de lo que se apruebe en las propuestas de resolución", ha afirmado el portavoz, Lluís Apesteguia. Vox ha votado en contra. La modificación del ITS y la creación de un impuesto a los vehículos vacacionales han sido las propuestas más destacadas que han logrado el apoyo mayoritario de la Cámara.

CUESTIÓN MIGRATORIA

Al margen de esto, PP y Vox han sacado adelante algunas de sus propuestas en materia migratoria. Los 'populares' han aprobado con al apoyo de los de Santiago Abascal la defensa de una migración "legal y ordenada", el endurecimiento del acceso a la Renta Social Garantizada (Resoga) anunciado por la presidenta del Govern, Marga Prohens, el rechazo al reparto de menores migrantes, así como impulsar medidas contra la okupació.

Vox, sin embargo, no ha contado con el apoyo del PP para sacar adelante algunas de sus propuestas en esta materia como limitar el acceso de migrantes irregulares a la sanidad pública o restringir el acceso a ayudas públicas a migrantes irregulares. Los 'populares' se han abstenido y tampoco ha prosperado la propuesta de en los colegios sólo ofrecer menús alternativos por motivos de salud y no por cuestiones culturales y que no se imparta religión islámica.

VEHICULARIDAD DEL CASTELLANO

La vehicularidad del castellano ha sido de nuevo foco de enfrentamiento entre PP y Vox. Duran (PP) ha insistido en que la propuesta de Vox está lejos de lo acordado en el pasado, mientras que Rodríguez (Vox) ha defendido que reconocer la vehicularidad del castellano debe ir acompañada de otros cambios normativos para no quedar en una declaración de intenciones. "¿Quién incumple el acuerdo?", ha preguntado la 'popular' al diputado de Vox, insistiendo en que no se puede votar una cosa que no es la acordada.

APROBADAS 91 DE LAS 162 PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

Tras una accidentada votación que ha tenido que ser suspendida unos minutos para aclarar la cuestión de las transacciones, el pleno ha dado el visto bueno a 91 de las 162 propuestas presentadas y debatidas. De las 60 propuestas presentadas por el PP se han aprobado todas.

El PSIB, por su parte, ha logrado aprobar siete de las 46 presentadas, entre ellas, además del acuerdo por el ITS y el impuesto a los rent a car, la propuesta de climatización de los centros educativos y asegurar la ejecución de fondos europeos para tres centros de crisis para víctimas de violencia sexual.

Vox ha logrado aprobar seis de la veintena que había registrado. MÉS per Mallorca, siete de 18, entre ellas, varias en materia de financiación y la aprobación de un pacto social para la protección del catalán. También ha logrado el apoyo a su propuesta para poner en marcha la Agencia de Salud Pública de Baleares.

De las nueve de Més per Menorca se han aprobado seis. Las cuatro de UP se han rechazado y el diputado de Formentera ha logrado aprobar las cinco que ha presentado, entre ellas, la petición de que se impulse la designación de un senador por la isla.

DEBATE DE LAS PROPUESTAS

Durante la defensa de las iniciativas, la diputada del PSIB Amanda Fernández ha defendido las propuestas de resolución que ha presentado su grupo con la intención "pasar de la inacción a los avances y del inmovilismo al progreso".

Fernández ha tendido la mano al PP para aprobar la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y el impuesto a los vehículos de alquiler, como finalmente ha sucedido. "La legislatura está agotada y los problemas de la ciudadanía se están agravando", ha afirmado.

En la defensa de sus 20 propuestas de resolución, el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, ha centrado gran parte de su intervención en varias propuestas relacionadas con inmigración y derechos fundamentales. Rodríguez ha defendido, entre otras cuestiones, la prohibición del hijab en los colegios públicos y la imposición del uniforme, como medida "para imponer disciplina y orden". "No tenemos nada contra el islam, lo tenemos contra la decapitación, la lapidación, casarse con niñas, la esclavitud sexual, la zoofilia, la creencia forzada en la religión, la yihad, el burka, el hijab, el abuso infantil, el abuso conyugal, la poligamia, el supremacismo del varón, la misoginia, la sharía, la ablación genital, el uso del terrorismo como herramienta política y la homofobia", ha señalado.

En materia de lengua, Rodríguez ha criticado las referencias del Govern y el PP a las "líneas rojas" en materia de lengua y ha vuelto a referirse a los acuerdos de investidura. El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha defendido la veintena de propuestas agrupadas en reto demográfico, financiación, vivienda, emergencia climática, servicios públicos, movilidad y lengua propia.

El ecosoberanista, en materia de reto demográfico, ha instado a actuar sobre las causas y no, como a su juicio hace el Govern, sólo sobre las consecuencias. "Hay que decrecer turísticamente para crecer el resto de sectores", ha insistido, reclamando que se haga "sin criminalizar la inmigración". El diputado de Més per Menorca Josep Castells ha defendido propuestas en materia de territorio y suelo y ha reclamado la derogación de la disposición del decreto de zonas inundables y que abrió la puerta a convertir locales en viviendas en zonas inundables.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha defendido propuestas de resolución en materias como memoria democrática y educación afectivosexual. Ninguna de sus propuestas ha prosperado. El diputado de Formentera, Llorenç Córdoba, ha reclamado la tramitación de la designación de un senador por la pitiusa del sur. En materia migratoria, la portavoz adjunta del PP, Marga Duran, ha criticado que la izquierda se resista a aceptar la realidad y llame "racistas" a quienes piden "orden y legalidad". En la segunda ronda de intervenciones, la diputada del PSIB Teresa Suárez ha criticado que el PP señale a la inmigración irregular como responsables del incremento poblacional.