El Consell de Mallorca tumba la ley limitación de entrada de vehículos propuesta por los socialistas

El pleno del Consell de Mallorca ha tumbado la proposición de ley para limitar la entrada de vehículos en la isla registrada por el PSIB, que era muy similar al borrador que el equipo de gobierno trasladó a los grupos hace unos meses. La institución insular ha celebrado la tarde de este martes un pleno extraordinario para debatir, como único punto del orden del día, el texto legislativo propuesto por los socialistas.

Los portavoces de los diferentes grupos políticos, en declaraciones a los medios de comunicación antes de la sesión, han adelantado un sentido del voto que ha acabado confirmándose en el pleno. Mientras el PSIB, MÉS per Mallorca y El PI (15) han votado a favor, el PP se ha abstenido (13) "por responsabilidad" y Vox ha votado en contra (5). Así, la proposición de ley no comenzará su tramitación en el Consell, dado que para ello se requiere de una mayoría absoluta.

Fueron los socialistas quienes, ante la tardanza en llegar al pleno de la limitación de entrada de coches planteada por el equipo de gobierno, registraron un texto prácticamente idéntico al borrador que presentó el equipo de gobierno insular hace unos meses. Según explicaron hace unos meses, la iniciativa, que también registraron en el Parlament, era idéntica en más de un 90 por ciento al borrador y solo añadía algunas cuestiones relacionadas con la movilidad sostenible.

La portavoz de los socialistas, Catalina Cladera, ha asegurado este martes que su iniciativa legislativa parte de la misma base que la de los 'populares', es decir, del estudio de carga realizado en 2024 que estableció que en la red viaria de Mallorca sobraban unos 120.000 vehículos. "Es la misma proposición, pero con algunos complementos. Estamos dispuestos a negociar y a aprobar su ley, no les faltará el consenso. Pero toda la sociedad ve que van de farol", ha recriminado al presidente insular, Llorenç Galmés.

También le ha acusado de ser "el copiloto de Vox" y ha considerado que pasará a la historia como "el presidente de las fotos, pero no de las políticas". "Todo esto son excusas para hacer ver que trabajan, pero no aprobarán ninguna ley para limitar la afluencia de vehículos en Mallorca", ha aventurado la socialista, quien ha reclamado al equipo de gobierno un calendario para sacar su iniciativa adelante.

El conseller insular de Movilidad, Fernando Rubio, ha defendido el trabajo que ha venido realizado su departamento para sacar adelante el texto con el mayor consenso posible. "No entendemos como tiene tanta prisa ahora, porque cuando tenía la responsabilidad no hizo nada", le ha espetado a la socialista, quien presidió el Consell en las últimas legislaturas.

Rubio ha defendido que el estudio de carga elaborado en 2024 es "un documento vivo" y se ha mostrado extrañado por el hecho de que la oposición les afee que se reúnan con las patronales del alquiler turístico, las navieras o los 'rent a car', como han hecho en las últimas semanas.

ACUSAN AL PP DE "BLOQUEAR" LA LEY

Ha sido precisamente la portavoz de MÉS per Mallorca, Catalina Inés Perelló, quien ha recriminado al equipo de gobierno que estén "priorizando los intereses" de esos tres sectores económicos por encima del "bienestar de la ciudadanía". "Estamos aquí hablando de la regulación de vehículos porque el PP ha decidido que no haya. No es por una falta de propuestas, ni de estudios, ni de consenso social. Es por falta de voluntad política", ha sostenido.

La ecosoberanista ha recordado que hace dos años que el equipo de gobierno insular anunció la tramitación de esta ley sin que haya habido novedades, por lo que les ha acusado de "bloquearla". "Mientras, la ciudadanía continúa sufriendo atascos diarios, saturación creciente una pérdida evidente de la calidad de vida. Cada temporada alta es peor que la anterior", ha señalado Perelló, quien también ha tendido la mano para que la propuesta del PP pueda salir adelante.

El portavoz de El PI, Antoni Salas, ha apoyado la limitación de la entrada de vehículos, pero ha cargado contra el PP y el PSIB por "jugar a las carreras" para ver quién es el que saca adelante la normativa. "Ambos llegan tarde, porque no solo no han actuado contra la sobrepoblación y la saturación de las infraestructuras, sino que son parte del problema", ha afirmado el regionalista.

UN "ATAQUE DE CUERNOS"

La líder del grupo 'popular', Núria Riera, ha considerado que el hecho de que los socialistas hayan presentado esta proposición de ley es fruto de un "ataque de cuernos". "Durante ocho años no movieron un dedo en materia de carreteras y ahora que el PP está trabajando les han entrado los celos. En 2017 la gente ya le reclamaba actuaciones y no hicieron nada", ha recriminado.

La abstención de su partido, ha justificado, se debe a un ejercicio de responsabilidad política y de respeto a los mallorquines y no a que vean con buenos ojos una manera de proceder de la oposición que, a su parecer, no nace del consenso y es "insultante". El portavoz de Vox, Toni Gili, se ha mostrado "radicalmente en contra" de buena parte del texto defendido por los socialistas, principalmente porque genera "españoles de primera y españoles de segunda".

"Todos los españoles debemos poder circular libremente por España", ha insistido en el que ha sido el principal argumento de su partido para rechazar la limitación. Además, ha ironizado con el hecho de que la oposición todavía "no ha entendido la dinámica del Consell de Mallorca". "Es muy sencillo, otros proponen y Vox dispone", ha sentenciado.