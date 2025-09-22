El Consell de Mallorca paraliza la demolición de un edificio modernista de Gaspar Bennàssar en Palma

ARCA ha informado este lunes de la paralización de la demolición integral del edificio de la calle 31 de diciembre del arquitecto Gaspar Bennàssar, algo que ha tildado como "pequeño triunfo". Según ha informado la entidad en un comunicado, el Consell de Mallorca, a través de su departamento de Patrimonio, informó a los promotores de que la licencia que usaban no se correspondía con las directrices del informe de los técnicos de su departamento. Por tanto, añaden que ahora es el Ayuntamiento de Palma el que debe actuar y proceder a catalogar el inmueble según indica el informe del Consell de fecha enero 2025.

ARCA apunta que actualmente se puede ver que la fachada se conserva íntegra, si bien algunos tramos del interior del piso superior ya han sido demolidos. Según ha explicado, el informe del Consell de Mallorca obliga a catalogar con una protección ambiental conservando fachada y elementos más destacables de carpintería y baldosa hidráulica, si bien no impide incrementar alturas, "siempre en armonía con el conjunto del edificio".

La entidad ha recordado que ya había advertido de los "incumplimientos de los deberes de protección de Patrimonio en el que se incurría por parte de las administraciones si se procedía a la demolición de un inmueble del que estaban demostrados sus valores patrimoniales" y que, según su criterio, incluso se podrían derivar responsabilidades penales al respecto.

Los socialistas valoran la paralización de la demolición del edificio de 31 de diciembre

El Grupo Socialista del Consell de Mallorca y el Grupo Municipal Socialista en Palma han valorado la paralización de la demolición del edificio del 31 de diciembre y han exigido que el Ayuntamiento de Palma catalogue y proteja el edificio como se dictó desde el Consell.

En una nota de prensa, el PSIB-PSOE ha informado que el Grupo Socialista del Consell y el Grupo Municipal Socialista a Palma han expresado su satisfacción por la paralización de la demolición del edificio modernista del arquitecto Gaspar Bennàssar, situado en la calle 31 de diciembre de Palma. Esta decisión responde al mandato de la Comisión Insular de Patrimonio, que dictaminó la protección de la fachada, la carpintería y los elementos hidráulicos del inmueble, la ejecución de la cual fue requerida la semana pasada, de manera formal, por el Grupo Socialista en el Consell.

Para el conseller del Grupo Socialista en el Consell Joan Ferrer, la paralización de la demolición "llega tarde, por que los obreros ya han empezado a desguazar el edificio y es posible que se hayan perdido elementos que la Comisión de Patrimonio mandaba preservar mientras que el Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca han mirado hacia otro lado". No obstante, el conseller socialista mantiene la reclamación para catalogar y proteger los elementos más destacados del edificio que "no se pueden dejar perder".

Los Socialistas defienden el cumplimiento íntegro y definitivo del mandato de la Comisión de Patrimonio, para mantener y rehabilitar la fachada, las baldosas hidráulicas y los elementos de carpintería, de estilo modernista, con casi 100 años de antigüedad, y que conforman un conjunto apreciable de arquitectura del ensanche de Palma de principios del siglo pasado, "en defensa de la memoria arquitectónica de la ciudad".

Joan Ferrer ha criticado al regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, "el principal defensor del derribo total del edificio". Según Ferrer, "el regidor de urbanismo ha tenido que recular y acatar el mandato de la Comisión Insular de Patrimonio que dictaminaba clarísimamente que se tiene que proteger la fachada y otros elementos del edificio". La semana pasada Fidalgo decía que tendrían que ser los socialistas y las asociaciones como ARCA que defienden el edificio los que tendrían que hacer frente a las reclamaciones de la empresa que pretende demoler el edificio, y "ahora es él quien recula precisamente por incumplir presuntamente la Ley de Patrimonio".

Finalmente, Ferrer ha reiterado el compromiso del Grupo Socialista con la defensa del patrimonio: "queremos la protección de este edificio, queremos que se paren las obras y queremos asegurarnos que no se ha echado a perder ninguno de los elementos que mandaba proteger la Comisión de Patrimonio del Consell".

El Consell de Mallorca recuerda que se debe conservar la fachada

El Consell de Mallorca ha recordado este lunes que debe conservarse la fachada del edificio de la calle 31 de Diciembre de Palma, obra del arquitecto Gaspar Bennàssar.

Fuentes de la institución insular han aclarado que desde el Consell no se ha ordenado ninguna paralización porque no ha comenzado ningún trabajo de demolición y porque, además, corresponde al Ayuntamiento de Palma conceder o revocar las licencias si lo considera oportuno.

Las mismas fuentes han explicado que la institución insular ha tenido conocimiento de oficio de la intención de acometer el derribo, momento en que ha recordado por carta tanto a promotores como al Consistorio que el pasado 28 de enero de 2025 se instó a proteger la fachada en el catálogo municipal.