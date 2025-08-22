El Consell de Mallorca destina 1,8 millones a 53 vehículos para la prevención de emergencias e incendios

El Consell de Mallorca ha presentado este viernes un convenio con la Federación de Entidades Locales Baleares (Felib) que permitirá dotar a 52 municipios y una entidad local menor de la isla de vehículos híbridos o eléctricos destinados a tareas de prevención, extinción, salvamento y protección civil, con una inversión máxima de 1,8 millones de euros.

Según ha declarado el conseller insular de Hacienda y Función Pública, Rafel Bosch, en rueda de prensa, el acuerdo "pretende rediseñar y mejorar los instrumentos de prevención y emergencias en el ámbito municipal", con actuaciones que incluyen los planes de emergencia y de autoprotección, así como la formación y mejora de los mecanismos de colaboración logística.

El objeto de este convenio, por tanto, es definir y regular la colaboración entre la institución insular y los municipios para mejorar la coordinación y la respuesta operativa en las situaciones de emergencia.

Bosch ha destacado asimismo que "este convenio lo que hace es priorizar la seguridad ante una emergencia". "Desde el Consell de Mallorca queremos ofrecer ayuda a los municipios para que puedan dar el mejor servicio a los ciudadanos en caso de un incidente o siniestro", ha subrayado.

El convenio permitirá revisar y actualizar los planes de emergencia y autoprotección de los municipios, reforzar la coordinación operativa y mejorar los sistemas de intercambio de información interadministrativa. También prevé establecer mecanismos de apoyo logístico a los Bomberos de Mallorca en caso de siniestros, como el transporte de personas, profesionales o material necesario para la intervención.

Además, se organizarán acciones formativas con el personal de los Bomberos de Mallorca, para mejorar la coordinación en las tareas de intervención conjunta entre bomberos, policías locales, voluntarios de protección civil y personal de otros cuerpos de seguridad.

Por su parte, el presidente de la Felib, Jaume Ferriol, ha destacado que el convenio "ahorra una gran cantidad de papeleo a los ayuntamientos, especialmente a los más pequeños", ya que cada consistorio ha podido elegir el modelo de vehículo y recibirlo directamente sin tener que tramitar subvenciones.