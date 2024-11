El PP confía en poder cerrar un acuerdo sobre zonas inundables: "Nada me hace pensar que no lo vayamos a conseguir"

El portavoz 'popular' en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha confiado en poder llegar a un acuerdo a lo largo de esta tarde con los grupos de la izquierda sobre la construcción en zonas inundables, donde el principal escollo se encuentra en la legalización de las construcciones fuera de ordenación en estas áreas de riesgo.

"El único escenario en el que trabajamos en este momento es en llegar a un acuerdo esta tarde. No hay nada que me haga pensar que no vayamos a conseguir el objetivo, no he visto a los grupos de la izquierda extremadamente cerrados", ha dicho este lunes en la rueda de prensa previa al pleno parlamentario de este martes, en el que se debatirá y votará el decreto de simplificación administrativa.

De acuerdo con Sagreras, hay cierto consenso en la necesidad de prohibir nuevas construcciones de viviendas y de equipamientos sensibles, como guarderías o centros de mayores, y en realizar un nuevo estudio hidráulico para identificar las zonas en riesgo de inundación en terreno rústico.

No obstante, las negociaciones siguen estancadas en cuanto a la propuesta del PP de legalizar las construcciones fuera de ordenación pero cuyos casos ya han prescrito, por lo que no pueden ser demolidas por la administración, a lo que la izquierda se opone.

"Entendemos la necesidad de que las personas que ahí viven al menos puedan hacer de manera legal reformas de seguridad. Ese es el objetivo y de lo que hablamos con la izquierda", ha apuntado Sagreras.