El PP "confía" en aprobar el techo de gasto y avanza que el Govern se reunirá esta semana con los Grupos Parlamentarios

El PP ha apuntado que "confía" en sacar adelante el techo de gasto aprobado el pasado viernes en el Consell de Govern y ha avanzado que el Ejecutivo se reunirá este semana con los Grupos Parlamentarios que acepten hacerlo.

Así lo ha concretado el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, durante su comparecencia en la rueda de prensa previa al pleno que se celebrará este martes.

No obstante, ha señalado que la negociación del techo de gasto es algo que "corresponde al Govern" y en el caso del PP ha reivindicado que llevará a cabo una negociación con "discreción" y después anunciará los acuerdos a los que haya llegado.

Sagreras ha destacado que el Govern ha podido aprobar "casi todas" las iniciativas que ha presentado en el Parlament desde que se inició la legislatura en 2023, por lo que su intención es sentarse a negociar con el resto de fuerzas parlamentarias.

Consultado por una calendarización de las medidas recogidas en el pacto de gobernabilidad alcanzado con Vox y que ha pedido la portavoz de esta formación, Manuela Cañanas, Sagreras se ha mostrado favorable a fijar fechas porque en el PP "están tan interesados o más" que Vox en sacar adelante estas propuestas porque forman parte del programa electoral del PP.