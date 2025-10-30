El conductor de la ambulancia que atropelló mortalmente a un motorista en Palma da positivo por cocaína

El conductor de la ambulancia implicado este miércoles en el accidente mortal en Sa Indioteriahabría dado positivo en consumo de cocaína. Las primeras analíticas realizadas al conductor del vehículo habrían detectado esta sustancia, aunque cabe señalar que se trata de una prueba indiciaria y que requeriría de ser corroborada en un laboratorio, según han informado fuentes cercanas la investigación del accidente.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 12.27 horas de este miércoles, en la calle Gremi de Tintorers de Palma, cuando una ambulancia realizaba un trayecto de emergencia y ha chocado contra una motocicleta conducida por un hombre de 66 años. El hombre, residente en la isla, ha resultado herido grave y ha sufrido una parada cardiorespiratoria. Hasta allí se han desplazado los servicios sanitarios del SAMU 061 y, tras las maniobras de resucitación avanzada, no han podido hacer nada para salvarle la vida.

Al parecer el conductor reconoció ante las fuerzas policiales que consumió estupefacientes el fin de semana al salir de fiesta.