Concentración en Palma para despedir a los niños saharauis que regresan a Tindouf

La asociación Amics del Poble Sahrauí ha convocado una concentración este viernes, 29 de agosto, en Palma, para despedir a los niños saharauis del programa 'Vacances en Pau' 2025 en Baleares, que la tarde del próximo lunes, día 1 de septiembre, concluyen su estancia en las Islas y vuelven a los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf (Argelia).

Según ha avanzado la asociación Amics del Poble Sahrauí a los medios, la concentración festiva y reivindicativa ha sido convocada a las 19.00 horas de este viernes, en la plaza de Cort de Palma.

Con este acto, la Asociación también quiere agradecer a las familias de acogida su generosidad, abriendo las puertas de su casa y de su corazón, así como a las instituciones que han hecho posible el programa 'Vacances en Pau' este año. Pues, gracias a ella, estos niños han podido vivir un verano diferente y lleno de esperanza, alejados -aunque solo sea por unas semanas- de las duras condiciones de los campamentos de refugiados.

Al mismo tiempo, ha recordado la entidad, estos niños se han convertido en verdaderos embajadores de su causa, ayudando a recordar la injusticia que sufre el pueblo saharaui desde hace más de 50 años, a la espera del referéndum de autodeterminación.

El encuentro contará con la energía de la percusión de Tambors per a la Pau, que dará color y fuerza a la reivindicación.