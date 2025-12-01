Comprar una vivienda en Baleares ya supera los 400.000€ de media

El precio de la vivienda de segunda mano en Baleares continúa al alza. Según datos del portal inmobiliario Fotocasa, en noviembre se registró un incremento del 0,2% mensual y del 14,8% interanual, situando el precio medio en 5.206 euros por metro cuadrado.
Esto significa que una vivienda estándar de 80 m² alcanza un valor medio de 416.491 euros, consolidando a Baleares como una de las regiones más caras del país.
Subidas destacadas por municipios
El aumento de precios afecta a 16 de los 17 municipios analizados. En siete de ellos, el incremento interanual supera el 20%, con Inca liderando la lista (+42,9%), seguida de Manacor (+34,1%), Campos (+31,9%), Sant Josep de sa Talaia (+22,7%), Son Servera (+22,5%), Ciutadella de Menorca (+22,3%) y Felanitx (+21,8%).
Por el contrario, Alcúdia es el único municipio que registra una caída (-1,6%).
Los municipios más caros
En cuanto al precio por metro cuadrado, destacan:
- Santa Eulària des Riu: 8.666 €/m²
- Ibiza: 7.553 €/m²
- Sant Josep de sa Talaia: 7.392 €/m²
- Andratx: 7.291 €/m²
- Sant Antoni de Portmany: 7.054 €/m²
- Campos: 6.823 €/m²
- Calvià: 6.594 €/m²
Estos datos confirman la presión sobre el mercado inmobiliario balear, impulsada por la alta demanda y la limitada oferta.