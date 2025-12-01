CRISIS DE VIVIENDA

Comprar una vivienda en Baleares ya supera los 400.000€ de media

El precio de la vivienda en Baleares sigue disparado: en noviembre subió un 14,8% respecto al año anterior y alcanza una media de más de 400.000 euros por inmueble, según Fotocasa.

El precio de la vivienda de segunda mano en Baleares continúa al alza. Según datos del portal inmobiliario Fotocasa, en noviembre se registró un incremento del 0,2% mensual y del 14,8% interanual, situando el precio medio en 5.206 euros por metro cuadrado.

Esto significa que una vivienda estándar de 80 m² alcanza un valor medio de 416.491 euros, consolidando a Baleares como una de las regiones más caras del país.

Subidas destacadas por municipios

El aumento de precios afecta a 16 de los 17 municipios analizados. En siete de ellos, el incremento interanual supera el 20%, con Inca liderando la lista (+42,9%), seguida de Manacor (+34,1%), Campos (+31,9%), Sant Josep de sa Talaia (+22,7%), Son Servera (+22,5%), Ciutadella de Menorca (+22,3%) y Felanitx (+21,8%).

Por el contrario, Alcúdia es el único municipio que registra una caída (-1,6%).

Los municipios más caros

En cuanto al precio por metro cuadrado, destacan:

  • Santa Eulària des Riu: 8.666 €/m²
  • Ibiza: 7.553 €/m²
  • Sant Josep de sa Talaia: 7.392 €/m²
  • Andratx: 7.291 €/m²
  • Sant Antoni de Portmany: 7.054 €/m²
  • Campos: 6.823 €/m²
  • Calvià: 6.594 €/m²

Estos datos confirman la presión sobre el mercado inmobiliario balear, impulsada por la alta demanda y la limitada oferta.

