Compartir vivienda en Baleares cuesta un 47% más que hace cinco años

El precio de una habitación en Baleares cuesta de media 558 euros al mes, es decir, un 46,6% más que hace cinco años, según el estudio a mitad año de 'Viviendas compartidas en España en 2025' basado en los precios de la vivienda en alquiler del mes de julio de los últimos diez años del Índice Inmobiliario Fotocasa.

"El precio de la vivienda compartida se encarece a un ritmo vertiginoso, reflejando la fuerte tensión que atraviesa el mercado del arrendamiento. Hoy, alquilar una habitación supera de media los 500 euros, lo que convierte esta modalidad en algo más que una elección", ha declarado la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos.

El orden de las comunidades autónomas que se han visto afectadas por el incremento del alquiler de las habitaciones en 2025 es: Castilla y León (13,5%), La Rioja (12,6%), Madrid (10,2%), Castilla-La Mancha (7,3%), País Vasco (6,3%), Galicia (5,5%), Comunitat Valenciana (4,6%), Andalucía (4,5%), Canarias (4,4%), Cataluña (4,2%), Aragón (3,6%), Extremadura (1,7%), Región de Murcia (0,3%), Cantabria (0,1%), Baleares (0%), Asturias (-0,8%) y Navarra (-6,1%). Por otro lado, en dos comunidades el precio interanual desciende y son: Asturias (-0,8) y Navarra (-6,1%).

En relación a hace cinco años, el acumulativo en el incremento del precio de las habitaciones se ha disparado por encima de un 40% en once comunidades: País Vasco (66,5%), Comunitat Valenciana (60,6%), Cataluña (56,6%), Madrid (54,3%), Canarias (54,1%), Galicia (49,5%), Castilla y León (48,5%), Andalucía (47,9%), Baleares (46,6%) y Región de Murcia (40,6%).

En 39 de las 49 ciudades con variación interanual ha aumentado el precio medio de las habitaciones respecto al año anterior, nueve de ellas están por encima del 10%.

El estudio de Fotocasa analiza también el precio de los principales municipios españoles. Así, Palma está entre las 11 ciudades con el precio por encima de los 500 euros al mes.