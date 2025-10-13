ENTREVISTAS

El Colegio de Psicología de Balears aplaude el último plan de salud mental del Govern

Este miércoles, 16 de octubre, se incorporarán otros 16 psicólogos a los centros de atención primaria de las islas, un "avance" para el Copib, aunque hay muchas "asignaturas pendientes" que repasamos con el decano del colegio, Javier Torres

Redacción

Illes Balears |

El Colegio Oficial de Psicología de Illes Balears Copib aplaude el nuevo plan de salud mental del Govern balear, a cinco años vista, que entre otras cosas, incorporará a 16 psicólogos a partir del miércoles en los centros de atención primarias de las islas. No solo que lo ve "con buenos ojos", sino que llevaba tiempo pidiéndolo, en palabras del decano presidente del Copib, Javier Torres.

Además, el colegio espera que el número de psicólogos en la atención sanitaria pública vaya creciendo, después de implantar la figura de estos profesionales en los centros educativos de Baleares el año pasado. "Hacen falta más", afirma Torres en el programa 'Más de uno Mallorca'.

Eso sí, la atención psicológica siempre tendrá "asignaturas pendientes", algunas las ha enumerado el decano del Colegio de Psicología de Balears: atención en edades tempranas, acompañar a los que sufren soledad no deseada o atender las nuevas adicciones a redes o nuevas tecnologías.

