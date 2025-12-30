El Colegio Luis Vives organizará la IX Final Autonómica del Modelo de Parlamento Europeo Catalunya–Balears

La cita tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de enero de 2026 en las instalaciones del colegio Luis Vives de Palma , situadas en la calle San Juan de La Salle, número 5. Durante tres jornadas intensivas, 48 alumnos y alumnas procedentes de 12 centros educativos de Cataluña, Ibiza y Mallorca se convertirán en eurodiputados por unos días.

El objetivo no es menor: reproducir el funcionamiento del Parlamento Europeo y poner a prueba habilidades clave para la vida democrática. Oratoria, pensamiento crítico, negociación, liderazgo y trabajo en equipo serán algunas de las competencias que los participantes deberán desplegar mientras debaten sobre asuntos de máxima actualidad para la Unión Europea.

Los temas, designados por el propio Parlamento Europeo para esta edición, reflejan preocupaciones centrales del presente y del futuro comunitario:

-La crisis de la vivienda en la Unión Europea, desde la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.

-El rearme de Europa y la defensa estratégica, abordado por la Comisión de Asuntos Exteriores.

-La gestión de los recursos hídricos, desde la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.

-La regulación ética de la Inteligencia Artificial, en el marco de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.

El Modelo de Parlamento Europeo se consolida así como una herramienta educativa de alto valor, que acerca a los jóvenes al funcionamiento real de las instituciones europeas y les invita a reflexionar sobre los grandes retos globales desde una perspectiva crítica y responsable.

Para el Colegio Luis Vives, acoger de nuevo esta final autonómica supone no solo un reconocimiento, sino también una oportunidad para reforzar su compromiso con una formación integral basada en valores como el respeto, la tolerancia y la cooperación.