Las cofradías de Palma afinan los detalles y los bares cuelgan el cartel de completo para la Revetla de Sant Sebastià.

Palma ya calienta fogones para celebrar Sant Sebastià. Cerca de un centenar de cofradías afinan los últimos detalles mientras bares y restaurantes cuelgan el cartel de completo para la Revetla, pendientes del cielo y de las posibles lluvias previstas para la noche del próximo lunes.

Con el objetivo de garantizar unas fiestas cívicas y seguras, la Obrería de Sant Sebastià y el sector hostelero han firmado este jueves un acuerdo de cara a la víspera del patrón de la capital balear, que espera aglutinar a unas 14.000 personas. Su presidenta, Elena Femenía, ha explicado en los micrófonos de Onda Cero que "queremos potenciar al máximo que sea una fiesta segura y buena para todo el mundo".

Este año, las cofradías adelantan el inicio de sus actividades al mediodía, lo que permitirá alargar la celebración y animar desde primera hora la actividad en bares y restaurantes, tal y como ha explicado Alfonso Robledo, vicepresidente de Restauración Mallorca CAEB. "Todos los restaurantes de Palma están llenos en un mes de enero que es flojísimo y con esto se mueve la economía con unos precios especiales para las cofradías", ha asegurado en Onda Cero.

Como guiño visible a esta alianza, los locales lucirán en sus fachadas baldosas cerámicas diseñadas por la artista mallorquina Margalida Pastor, un distintivo que une tradición, cultura y gastronomía bajo el espíritu de Sant Sebastià.