Cinco detenidos por vender marihuana y hachís desde una asociación cannábica de la Playa de Palma.

LEER MÁS Detenidos por intentar matar a tiros dos veces al mismo hombre en Son Gotleu

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas, tres hombres y dos mujeres, por supuestamente vender marihuana y hachís desde una asociación cannábica de la Playa de Palma que, bajo la apariencia de ser legal, actuaba como una tapadera.

La investigación la inició el Grupo II de Estupefacientes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) tras recibir informaciones que relacionaban este local con la venta de derivados cannábicos. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, el establecimiento podría no estar actuando como una asociación cannábica legal sino como una tapadera para la venta de estupefacientes.

Los investigadores realizaron vigilancias en las inmediaciones y comprobaron como salían clientes de su interior portando diversas cantidades de hachís y marihuana. Con todo ello, el pasado martes, previa autorización judicial, los agentes registraron la asociación, ubicada en la Playa de Palma, y detuvieron a cuatro personas sospechosas. El quinto arrestado fue localizado posteriormente.

En el local también encontraron a varios clientes y a la mayoría de ellos se les intervino sustancias estupefacientes. En total, se incautó 870 gramos de marihuana, 150 gramos de hachís y dinero en efectivo. A todos los sospechosos, tres hombres y dos mujeres de origen alemán y polaco, se les ha imputado un delito de tráfico de drogas.

La Policía Nacional ha recordado que la ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier tipo de actividad delictiva relacionado con el tráfico de estupefacientes denunciándolo de forma anónima a través del correo antidroga@policia.es o a través de la página web del Cuerpo. También se pueden comunicar estos hechos a los delegados de participación ciudadana o a través del teléfono 091