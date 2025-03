Científicos de la UIB estudian la adaptación de plantas a condiciones extremas en la Antártida

Un equipo de investigadores del Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua (INAGEA) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha llevado a cabo una estancia de tres semanas en la Antártida para estudiar las plantas que sobreviven en uno de los ambientes más extremos del planeta. Los doctores Javier Gulías, Manuel Ayuso, David Alonso y Xurxo Gago se han desplazado hasta la base antártica Carlini, ubicada en la isla Rey Jorge del archipiélago de las islas Shetland del Sur, en el marco del proyecto de investigación POPEYE.

Durante su estancia, han realizado diversos estudios relacionados con la capacidad fotosintética de diferentes especies vegetales en comparación con su tolerancia a eventos extremos de los factores principales que rigen la productividad de los ecosistemas terrestres, como la temperatura, la disponibilidad de agua y la radiación solar.

Uno de los retos para poder realizar estos estudios fue adaptar el trabajo de campo a las condiciones extremas de la Antártida. Los investigadores de la UIB, junto con investigadores de las universidades de La Rioja y del País Vasco, desarrollaron nuevos métodos y técnicas de investigación para poder utilizarlos de forma portátil fuera del laboratorio y en localizaciones remotas con pocos recursos de infraestructuras.

El trabajo en la Antártida es extremadamente complicado, dadas las condiciones ambientales. Las tres semanas de campaña coincidieron con las fechas más cálidas del verano antártico. La temperatura media del aire se situó entre los –2 y los 2ºC, con vientos de hasta 70 km/h. Los investigadores de la UIB pudieron aprovechar las ventanas de buen tiempo para llevar a cabo la recogida de muestras y realizar otras tareas dentro del laboratorio cuando las condiciones meteorológicas eran desfavorables.

Además de las líneas de investigación propias del INAGEA, los investigadores de la UIB también aprovecharon la estancia en la Antártida para colaborar con investigadores del Instituto Antártico Argentino (IAA) y el Instituto de Investigación Polar de Corea (KOPRI) en estudios centrados en el uso de una especie de planta vascular nativa de la Antártida, Deschampsia antarctica, para degradar hidrocarburos y desarrollar una tecnología que permita su uso ante posibles vertidos, así como el estudio de cómo influye la comunidad de algas que viven en simbiosis en los líquenes para determinar cómo toleran los ambientes extremos.

La estancia se realizó en el marco del proyecto de investigación «Physiological basis of Outlier model systems in the “Photosynthesis-multitolerance” tradE off: learning from high Yields in extreme Environments» (POPEYE), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Agencia Estatal de Investigación con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).