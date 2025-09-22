Los chicos de BOC lanzan su tercer disco en Mallorca

La banda mallorquina BOC ha vuelto tras cinco años de silencio con su nuevo disco 'Deverssesdues torres', que ve la luz este 22 de septiembre. Realmente este lunes los ocho integrantes de BOC presentan su disco digital que está planteado como el segundo capítulo de una trilogía inspirada en el universo de 'El Señor de los Anillos'.

El nuevo trabajo marca una evolución hacia sonoridades más densas y contundentes, con una presencia notable de la estética metal, pero sin renunciar a la delicadez del mundo clásico ni el arraigo profundo en el folk. De hecho, el disco será lanzado de forma oficial en el primer festival folk de estas características en Mallorca, el Pollença Folk 2025 el próximo 18 de octubre.

La banda conserva intacta su identidad gracias al uso de instrumentos tradicionales como las chimeneas, el flabiol y el tamborino, que se integran con naturalidad en paisajes sonoros modernos e intensos. Cuentan su historia y explican el nuevo disco dos de los ocho miembros de la banda mallorquina, Rafel (bajo) y Pere (xeremies y flauta travesera...) en el programa 'Más de uno Mallorca' de Onda Cero.

Pese a continuar siendo un proyecto principalmente instrumental, el disco incorpora colaboraciones vocales que abren nuevas dimensiones expresivas. Cada pieza se presenta acompañada de textos narrativos e ilustraciones originales, que escuchamos en la entrevista realizada con motivo del nuevo lanzamiento.