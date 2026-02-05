“Cercle”, el vino que cierra el círculo de la sostenibilidad, Premio Onda Cero Mallorca de Medio Ambiente

El vino circular ‘Cercle’, impulsado por las empresas Macià Batle, Tirme y Arabella Hospitality, ha sido distinguido con el Premio Onda Cero Mallorca de Medio Ambiente 2026. Un vino único que simboliza la unión entre el sector primario, secundario y terciario, convertido en ejemplo tangible de economía circular y sostenibilidad en la isla.

‘Cercle’ nació con una idea sencilla pero poderosa: transformar los residuos orgánicos generados en los hoteles del grupo Arabella Hospitality en abono natural que da vida a los viñedos de Macià Batle, gracias al tratamiento de residuos que realiza Tirme. De esas uvas autóctonas, crecidas entre viñedos nutridos con compost, surge un vino elaborado íntegramente en Mallorca, que vuelve a servirse en los mismos hoteles donde empezó el ciclo. Se trata de un auténtico círculo virtuoso de sostenibilidad, premiado en la XV edición de los Premios Onda Cero Mallorca 2026 en la categoría de Medio Ambiente, que patrocina la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca.

El jurado de los Premios Onda Cero Mallorca ha querido reconocer la innovación y valentía de esta iniciativa, que demuestra cómo la economía circular puede ser algo más que un concepto teórico.

“Hemos conseguido algo único: que tres empresas tan diferentes trabajen juntas en beneficio del medio ambiente y de la economía de Mallorca”, ha explicado en una entrevista en Onda Cero Ramón Servalls, de Bodegas Macià Batle. “El turista que vuelve a Mallorca probablemente beba un vino elaborado con restos orgánicos de su última estancia. Es el círculo perfecto”.

Desde Tirme, Antonio Pons ha destacado la dimensión energética del proyecto: “Con esos residuos no solo producimos compost, también generamos energía 100% renovable. Es una historia de éxito colectivo que demuestra que la sostenibilidad funciona cuando hay colaboración real entre sectores”.

Durante la entrevista para el programa Más de Uno Mallorca, Francisco Balcázar, de Arabella Hospitality, ha destacado la importancia de unir sostenibilidad y calidad: “En nuestros hoteles, la calidad es innegociable. Este vino no solo está bueno, también cuenta una historia. Nuestros clientes valoran poder brindar con un producto local que refleja el compromiso ambiental de Mallorca”.

PROYECTO DE EDICIÓN LIMITADA

El proyecto, que cuenta con una edición limitada de mil botellas —en variedades blanco, rosado y tinto, elaboradas con uvas autóctonas—, aspira a crecer en los próximos años. “Hoy mismo está llegando el abono de esta nueva temporada; el ciclo continúa y queremos que vaya a más”, ha anunciado Ramón Servalls.

Para quienes quieran conocer el proceso de primera mano, tanto Tirme como Macià Batle ofrecen visitas explicativas en sus instalaciones, donde puede verse cómo los residuos orgánicos se transforman en nuevos recursos. Y, como ha apuntado con humor Antonio Pons, “el círculo se puede completar durmiendo después en uno de los hoteles de Arabella”.

Los responsables de las empresas Macià Batle, Tirme y Arabella Hospitality, impulsores del vino circular ‘Cercle’, recogerán el Premio Onda Cero Mallorca de Medio Ambiente 2026, patrocinado por la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, en la gala de entrega de estos galardones que se celebrará el lunes, 16 de febrero, a las 19 horas, en el Auditórium de Palma. Las entradas gratuitas para asistir como público se pueden conseguir en la propia página web del Auditórium.

La ceremonia será presentada por la periodista Elka Dimitrova y el humorista mallorquín Agustín 'El Casta'. La nota musical la pondrá el cantautor David de María, además de otras sorpresas que el público conocerá el día del evento donde se reconocerá a un total de doce premiados.