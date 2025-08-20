Los cementerios y tres parques de Palma cerrarán este miércoles ante la alerta naranja por lluvias

LEER MÁS La Aemet activa un aviso naranja por tormentas en Mallorca con posibles lluvias torrenciales este miércoles

Los cementerios municipales y tres parques de Palma -Bellver, La Ribera y Ca'n Tarrés- cerrarán este miércoles de manera temporal a partir de las 12.00 horas, como medida preventiva para "garantizar la seguridad de la ciudadanía" ante la alerta naranja por lluvias y tormentas que afecta a la zona sur y centro de Mallorca.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en nota de prensa, ya han activado el Plan Territorial Municipal (Plater) en fase de preemergencia. Así pues, las restricciones, a modo de precaución, estarán vigentes durante todo el periodo de la alerta -según la información de la Aemet consultada por Europa Press, hasta las 17.59 horas-.

En cuanto a las inhumaciones previstas en los cementerios, solo se realizarán en el caso de que las condiciones meteorológicas lo permitieran. Además, contarán con presencia de vigilancia para "garantizar la seguridad de los usuarios y evitar cualquier situación de riesgo".

Desde Cort recomiendan a la población "mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar la precaución durante la vigencia de la alerta".