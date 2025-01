Sociedad

CCOO y STEI exigen al IMAS el pago del plus de insularidad para los trabajadores de menores

Los sindicatos CCOO y STEI han convocado movilizaciones para exigir al IMAS el pago del plus de insularidad para los trabajadores de los centros de protección de menores en Mallorca. Tras diversas reuniones sin acuerdo, las organizaciones sindicales han anunciado una serie de protestas y no descartan convocar una huelga si no se atienden sus demandas.

Europa Press