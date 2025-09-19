CCOO iniciará movilizaciones si no se respeta la ley de reducción de la jornada

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha avanzado que su sindicato iniciará un proceso de movilizaciones en caso de que no se retomen determinados aspectos de la ley de reducción de la jornada laboral.

Así lo ha anunciado el representante de la organización sindical, al ser preguntado este viernes en una comparecencia ante los medios, por los próximos pasos que dará CCOO tras el decaimiento en el Congreso de esta normativa propuesta por el Gobierno.

En primer lugar, Sordo ha apuntado que el endurecimiento de los controles horarios se podría aprobar por real decreto, una medida que ha considerado que haría se cumplieran los horarios legales, ya que en el sindicato calculan que en España se hacen 2,6 millones de horas extras impagadas.

Todo esto ha afirmado que se podría hacer con un cruce de datos fiscales, de horarios de apertura y consumo energético para tener un ejemplo de este fenómeno que ha descrito como un "fraude" y en definitiva ha asegurado que lograría una reducción del tiempo de trabajo. Sordo ha indicado que esta reforma se negociará la próxima semana.

Por otro lado, ha indicado que CCOO informará en los centros de trabajo de lo que ha sucedido en la Cámara Baja y trabajará para que la reivindicación de la reducción de la jornada laboral "no decaiga" pero ha puntualizado que se volverá a plantear en un "momento político oportuno".

En segundo lugar, ha señalado que, en el marco del próximo Acuerdo para la Negociación Colectiva, se volverá a tratar la rebaja de las horas de trabajo, ya que la excusa de la patronal de posicionarse en contra era que esto se hiciera por ley en lugar de abordarlo en la negociación colectiva.

CCOO no acordará una subida del SMI sin modificar su reglamento

Otro de los asuntos por los que se ha consultado al dirigente sindical es la futura negociación de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), de la que ha afirmado que CCOO no formará parte si no hay un cambio en el reglamento que lo regula.

Sordo ha explicado que estas modificaciones tendrían que abordar la absorción de las anteriores subidas del SMI que habrían hecho las empresas con un recorte de los pluses que perciben los trabajadores.

Por eso ha reivindicado que los empleados tienen que "ver reflejada en su nómina" la subida del SMI con este cambio reglamentario y ha adelantado que CCOO no firmará la subida del SMI "si no se avanza en esta fórmula", por lo tanto Gobierno tendrá que aprobarla "por su cuenta".