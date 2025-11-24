Cati Salom: "La sociedad debe alzar la voz contra la violencia machista"

En el acto institucional por el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (25N), celebrado en Can Balaguer, la directora del Institut Balear de la Dona, Cati Salom, lanzó un mensaje claro: la lucha contra la violencia de género es responsabilidad de toda la sociedad. “Tenemos una realidad en la que muchas mujeres sufren violencia machista. Este día es un homenaje a las que han quedado en el camino y, sobre todo, una llamada a la respuesta colectiva. La sociedad es quien debe reaccionar”, afirmó Salom.

El lema de este año, “Alza la voz frente a la violencia contra las mujeres”, busca implicar a toda la ciudadanía. Según la directora, “hay que dejar de dar esta responsabilidad a las mujeres que sufren violencia, porque ellas viven situaciones muy dolorosas y tal vez no pueden dar ese paso. Por eso debemos acompañarlas y que sientan que no están solas”.

La situación en Baleares sigue siendo preocupante: la comunidad lidera la tasa de víctimas de violencia de género en España, con 118,7 mujeres por cada 10.000, muy por encima de la media nacional. Ante este escenario, Salom destacó la importancia del servicio de atención 24 horas: “Es lo más importante. Nunca puede quedar descubierto. Se ha reforzado con profesionales que ofrecen atención psicológica, social y jurídica, y también acompañamiento presencial en procesos judiciales y hospitalarios. Para las mujeres, sentirse acompañadas es fundamental”.

Además, alertó sobre el aumento de discursos negacionistas entre los jóvenes y subrayó el papel clave de la educación: Tenemos que llegar a ellos a través de las nuevas tecnologías, con campañas potentes para que entiendan que el feminismo no es una amenaza, sino igualdad entre hombres y mujeres. No podemos permitir mensajes que atenten contra la libertad de las mujeres”.

Finalmente, Salom insistió en la necesidad de trabajar de manera transversal entre consellerias y desplegar protocolos interinstitucionales que garanticen una respuesta homogénea en todas las islas.