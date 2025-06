Catalina Cladera (PSIB-PSOE) abre la puerta a negociar con el PP la reducción de vehículos en Mallorca

Después del anuncio del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, de que la institución presentará el 13 de junio el borrador de la proposición de ley para regular la entrada de vehículos en la isla, que tendrán en sus manos todos los partidos… Hoy la portavoz del PSIB PSOE en el Consell insular, Catalina Cladera, ha dejado la puerta abierta a negociar dicha limitación de vehículos con el PP. "Queremos negociación, no imposiciones", ha advertido Cladera en el programa 'Más de uno Mallorca'.

De hecho, el PP en el Consell de Mallorca posiblemente necesitará los votos de la izquierda para sacar adelante su proposición, ya que sus socios de Vox ya han dicho que se oponen a toda reducción de vehículos en la isla. Por ello, la portavoz socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Caldera, ha llamado a los ‘populares’ a negociar con el PSIB y no a imponer sus normas, aunque asegura que los socialistas tendrán que "estudiar" el plan al detalle.

La ex presidenta del Consell de Mallorca, que también forma parte de la ejecutiva de Francina Armengol al frente del PSIB, se ha mostrado especialmente crítica con el pacto entre PP y Vox para aprobar los presupuestos autonómicos. Ha dicho Cladera que negarse a entrar en el pacto estatal para el reparto de menores migrantes no acompañados es "pura política". Eso sí, sorprende que haya llamado a la presidenta balear Marga Prohens a aceptar las condiciones del Gobierno central en el reparto de menores migrantes no acompañados para descongestionar la isla de Formentera, colapsada ante la llegada de migrantes.

El Consell de Mallorca donde gobiernan PP y Vox en coalición siempre ha insistido en que sus instalaciones están "sobreocupadas", por lo que no puede atender a más menores migrantes, pero la portavoz socialista insiste en que no hay voluntad real de ampliar dichas instalaciones. Según se entiende de las palabras de Cladera, el Estado puede encargarse de los menores que llegan a Formentera, mientras Mallorca debería a abrirse a recibir migrantes de otras regiones.

En cuanto a los sondeos sobre intención de voto publicados durante el fin de semana que dan en la mayoría de instituciones victoria al PP, mejorando incluso resultados con respecto a las pasadas elecciones, pero siempre en manos de VOX para gobernar, la portavoz socialista insiste en que el PSIB-PSOE está animado, a pesar de que "son tiempos complicados para la política". Ahora bien, según Catalina Cladera, las encuestas electorales se hicieron antes del conocer el pacto PP- Vox para sacar adelante las cuentas públicas, por tanto, podrían cambiar de rumbo.