Casi un centenar de trabajadores de Baleares exigen el incremento de los salarios públicos y privados

Casi un centenar de personas han protestado, este jueves, frente a Delegación del Gobierno en Baleares para exigir el incremento de los salarios de los empleados públicos y privados. Bajo la convocatoria de ocho sindicatos, ANPE, CCP, FASGA, Fetico, FINE, FSIE, Satse, SLT y USO, los manifestantes se han unido a la proclama de la "inclusión de cláusulas de revisión salarial que garanticen el poder adquisitivo".

Del mismo modo, han exigido políticas a favor de la calidad de vida, garantía de acceso a suministros básicos y un IVA reducido para productos de primera necesidad. En este sentido, la coordinadora de FASGA en Baleares, Andrea Mascaró, ha pedido "la recuperación del poder adquisitivo para que no haya tantas diferencias entre el IPC y los salarios".

Una reivindicación a la que se ha sumado el secretario de Organización de ANPE Baleares, Felipe Pérez, quien ha añadido: "Los gobernantes no pueden darle la espalda a sus empleados. Es necesario una revisión de la retribución de los docentes de la pública. Es sangrante, por ejemplo, el tema de la vivienda sobre todo en Ibiza y Formentera".

Por su parte, el secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO), Juan Antonio Salamanca, ha criticado a los "sindicatos más representativos", en referencia a CCOO y UGT, por no sumarse a la convocatoria de hoy ante Delegación del Gobierno. "Están de acuerdo con muchas cosas de las que hace el Gobierno, por eso no dan la cara en lo que ellos han participado", ha afirmado. Según Salamanca, "sería bueno que todos estuviésemos juntos pero ellos lo tienen más difícil de dar la cara ante el Gobierno porque son parte de ese acuerdo". "Sus reivindicaciones son un paripé, con la boca pequeña porque no hacen nada para recuperar el poder adquisitivo", ha asegurado.

A continuación, el responsable general de la Confederación Sindical Independiente Fetico, Marco Antonio Amed, ha recalcado que la pérdida de poder adquisitivo es "general". Por ello, ha aseverado que la intención de estos sindicatos es que se recupere: "Requieren una solución ágil".

Durante la protesta, los presentes han gritado proclamas como 'Asómate al balcón', referido a la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, y 'Tu sueldo lo pagamos todos'. Tras la lectura del manifiesto, en el que han anunciado una convocatoria de manifestación a nivel nacional el próximo 22 de octubre, han entregado un escrito a Calvo para que ser recibidos y exigir "un nuevo marco de diálogo social más plural y participativo".