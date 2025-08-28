Vivienda

Casi el 30% de las búsquedas de alquiler en Baleares provienen de extranjeros

Las viviendas en alquiler en las provincias costeras y turísticas reciben una mayor proporción de visitas procedentes del extranjero, destacando la fuerte demanda procedente de países europeos como Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos e Italia

Europa Press

Palma

Las viviendas en alquiler anunciadas en las provincias de Baleares (29,1%), Alicante (27,4%), Málaga (25,7%) y Santa Cruz de Tenerife (21,9%) reciben un destacado interés desde el extranjero, todas por encima del 20% del total de la demanda durante el primer trimestre del año, según un estudio de idealista.

De los grandes mercados residenciales, los alquileres en la provincia de Valencia (17%) reciben un mayor peso de visitas foráneas, por delante de Barcelona (15,3%) y Madrid (9,1%). Alemanes, franceses y británicos son las nacionalidades más destacadas, donde también aparecen estadounidenses, italianos o portugueses.

En general, las viviendas en alquiler en las provincias costeras y turísticas reciben una mayor proporción de visitas procedentes del extranjero, destacando la fuerte demanda procedente de países europeos como Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos e Italia, pero también desde EEUU, Argentina, Marruecos o Colombia.

El 29,1% de las visitas a anuncios de alquiler en Baleares provienen de extranjeros. De ellas, las búsquedas más frecuentes proceden de Alemania (39%), muy por delante de las que vienen de Reino Unido (9%) e Italia (7%).

