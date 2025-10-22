Casa Planas se convierte en observatorio social del turismo por unos días

El centro cultural Casa Planas sigue trabajando en la conservación y promoción de su gran archivo fotográfico y audiovisual, que representa la historia del turismo de Mallorca. Ahora el archivo Casa Planas, además, se suma al debate sobre el modelo turístico que tenemos con dos días de jornadas para la reflexión en Palma.

Casa Planas, que recibió el Premio Onda Cero Mallorca de la Cultura en 2024, acogerá un congreso del Observatorio de la Cultura Turística Sostenible. Así lo han llamado con investigadores invitados del mundo universitario, académico y artístico, según explicaba en los micrófonos de Onda Cero, Alelí Mirelman, directora de Proyectos de Casa Planas. En sus palabras, se busca crear un espacio de" reflexión y de contraposición de posturas", sin pretender grandes "cambios" en la práctica, porque esto se lo dejan a sector privado y público.

El Congreso del Observatorio de la Cultura Turística Sostenible, que se celebrará este jueves, 23 de octubre, y este viernes, 25 de octubre, en Palma, tendrá sesiones en la Fundación Pilar y Joan Miró, en Es Baluard y en Casa Planas. Entre los objetivos, re-imaginar el turismo desde una perspectiva crítica y plural, según sus responsables.

El encuentro reunirá a investigadores, artistas y profesionales del sector para analizar el impacto del turismo desde una perspectiva ecosocial, para convertir Casa Planas en ese espacio de reflexión que pretenden sus organizadoras, según nos contaba la directora de proyectos, Alelí Mirelman. El congreso busca generar nuevas narrativas que superen el modelo actual extractivista y propongan alternativas responsables que integren innovación, memoria y transformación ecosocial.