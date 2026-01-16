La casa de Manacor que se derrumbó causando la muerte de un joven no había pasado la inspección técnica.

La casa de Manacor cuyo tejado este jueves se derrumbó, causando la muerte de un joven de 18 años, no había pasado la inspección técnica obligatoria para los edificios de más de 30 años. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento del municipio, que también ha corroborado que no se había solicitado ninguna licencia para la conservación de la vivienda, datada del año 1.900, que será apuntalada este viernes para que la familia pueda recuperar sus pertenencias.

El Consistorio también ha puesto a disposición de los afectados una vivienda para que puedan alojarse temporalmente, mientras se recuperan de la pérdida del hijo mayor de 18 años, mientras que su hermano, de 12 años, ya ha recibido el alta tras ser rescatado de entre más de un metro de escombros. La litera en la que dormía, en la parte inferior, le protegió del derrumbe.

Los técnicos de Urbanismo han inspeccionado el inmueble y firmarán un informe técnico con una serie de recomendaciones urgentes de seguridad, que incluyen la prohibición de entrar en la vivienda, su precinto, acordonamiento de la zona y el desalojo provisional de los vecinos afectados hasta que no se haya hecho una evaluación definitiva.

Este trágico suceso ha obligado a modificar las fiestas de Sant Antoni de Manacor, en señal de duelo. Se ha suspendido la recepción institucional en el Ayuntamiento de Manacor al Patronat de Sant Antoni y la Banda de Música, de la cual el joven fallecido era miembro, ha decidido que su recorrido de este viernes a las siete se haga en silencio, con redoble de tambores hasta la Iglesia dels Dolors.