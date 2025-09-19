El cardiólogo mallorquín Guillem Caldentey supera otra travesía contra el cáncer

Se llama Guillem Caldentey Adrover, es cardiólogo del Hospital de Manacor, y acaba de superar una gran travesía contra el cáncer. Este médico natural de Campos, que fue diagnosticado de un cáncer de colon, ha completado con éxito este jueves su desafío de nadar desde Menorca hasta Mallorca, cubriendo aproximadamente 40 kilómetros en algo más de 17 horas.

El mallorquín llegó a Cala Mesquida (Mallorca) desde Cap d’Artrutx (Menorca), dando 'Braçades per la salut', una peculiar campaña contra el cáncer que se enmarca en una gran iniciativa solidaria destinada a recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Baleares.

Diagnosticado con cáncer de colon a los 40 años, Caldentey ha utilizado el deporte como herramienta de recuperación física y mental, después de superar la enfermedad hace tres años. Su travesía simboliza la lucha y la esperanza para quienes enfrentan esta enfermedad. Ahora, preguntado en Onda Cero, asegura Caldentey que "cierra una etapa" y un reto que se planteó en pleno tratamiento de la enfermedad.