El cantante Jaume Anglada evoluciona favorablemente y sale de la UCI

El cantante mallorquín Jaume Anglada sigue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Son Espases, aunque ha sido trasladado, dentro de la misma UCI, a una unidad de cuidados intermedios que atiende a los pacientes más estables.

Así se recoge en el último parte de evolución del paciente que han difundido este miércoles fuentes hospitalarias. Las mismas fuentes ya apuntaron el lunes a una sensible mejoría.

Cabe recordar que el músico lleva más de diez días ingresado en el centro hospitalario después de sufrir el pasado 8 de agosto un atropello en la avenida Joan Miró de Palma cuando circulaba con su moto por un coche que se dio a la fuga.

El conductor del vehículo, un joven de unos 20 años, abandonó el lugar del accidente, pero fue detenido en su domicilio poco después gracias a la colaboración de varios ciudadanos que anotaron la matrícula. El joven permanece en prisión provisional.