El cantante Jaume Anglada evoluciona favorablemente y sale de la UCI

El cantante mallorquín Jaume Anglada ha sido trasladado a la unidad de cuidados intermedios del Hospital Universitario Son Espases, tras mostrar una mejoría en su estado de salud. Anglada permanece ingresado desde el pasado 8 de agosto, cuando sufrió un atropello mientras circulaba en moto por Palma.

El Rey Felipe durante el concierto de Jaume Anglada el pasado 1 de agosto de 2025 en Palma
El Rey Felipe durante el concierto de Jaume Anglada el pasado 1 de agosto de 2025 en Palma | Europa Press

El cantante mallorquín Jaume Anglada sigue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Son Espases, aunque ha sido trasladado, dentro de la misma UCI, a una unidad de cuidados intermedios que atiende a los pacientes más estables.

Así se recoge en el último parte de evolución del paciente que han difundido este miércoles fuentes hospitalarias. Las mismas fuentes ya apuntaron el lunes a una sensible mejoría.

Cabe recordar que el músico lleva más de diez días ingresado en el centro hospitalario después de sufrir el pasado 8 de agosto un atropello en la avenida Joan Miró de Palma cuando circulaba con su moto por un coche que se dio a la fuga.

El conductor del vehículo, un joven de unos 20 años, abandonó el lugar del accidente, pero fue detenido en su domicilio poco después gracias a la colaboración de varios ciudadanos que anotaron la matrícula. El joven permanece en prisión provisional.

