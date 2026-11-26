La candidata del Acord de Progrés por Mallorca al Senado y ex presidenta del consell de Mallorca, Catalina Cladera, reclama que la limitación de entrada de vehículos a la isla se aplique efectivamente a partir del próximo verano y no se quede en un anuncio. En una entrevista en Onda Cero Mallorca, la líder socialista ha valorado como «una medida importante» la iniciativa aprobada en el Parlament balear esta semana, aunque ha criticado que el actual gobierno insular de PP y Vox haya esperado al final de la legislatura para dar el paso.

Cladera considera que la medida podría haberse aplicado antes, ya que, según ha señalado, la ley estaba preparada desde hace tiempo. A su juicio, el equipo de gobierno de PP y Vox ha esperado «el momento adecuado» por motivos electorales y para evitar afrontar las dificultades e intereses contrarios a su puesta en marcha.

La candidata socialista ha advertido, además, de que no aprecia dotación presupuestaria en las cuentas insulares recién aprobadas para hacer efectiva la limitación en 2027. Por eso, ha reclamado que la iniciativa «no se quede en escalas, que no sea nada más un panfleto o un anuncio electoral, para quedar bien», sino que «se aplique y que comience a caminar». Cladera defiende que Mallorca necesita reducir el número de vehículos en sus carreteras y acompañar esta medida de más inversión en transporte público y movilidad sostenible.

Respaldo a Rosario Sánchez como candidata al Govern

En la entrevista, Cladera también ha mostrado su apoyo a Rosario Sánchez como candidata del PSIB-PSOE a la presidencia del Govern en las próximas elecciones autonómicas. Preguntada por los rumores sobre un posible relevo y por el expediente abierto por el Consell de Mallorca a la actividad turística de una propiedad vinculada a la pareja de Sánchez, ha expresado su «confianza total y absoluta» en la dirigente socialista y ha asegurado que le parece «una muy buena candidata».

Sobre la investigación, ha pedido que se tramite con normalidad y que no se utilice con fines partidistas. «Lo que se ha de investigar, que se investigue», ha afirmado, aunque ha reclamado que se trate a todo el mundo por igual y que se separe la vida privada de la pública. Cladera ha defendido que no se debe utilizar este asunto para desgastar a una adversaria política y ha insistido en que, a su juicio, se trata de una cuestión relacionada con el patrimonio y los negocios de una familia.

Vivienda y financiación autonómica

La candidata del Acord de Progrés ha defendido también la aplicación de la declaración de zonas tensionadas para limitar los precios del alquiler en Baleares, una medida que, según ha denunciado, no está poniendo en marcha el actual Govern del PP. Asimismo, ha reclamado más inspección sobre los alojamientos turísticos ilegales para recuperar viviendas destinadas al mercado residencial.

Cladera encabeza la candidatura al Senado de la coalición integrada por PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, Sumar y Esquerra Unida. Entre sus prioridades ha situado también la mejora de la financiación autonómica y un régimen especial para Baleares con más recursos y estabilidad.