Cañadas (Vox): "Habrá que ir con grabadora a las reuniones privadas con el PP para que quede constancia"

La diputada de Vox Manuela Cañadas ha dicho que "habrá que ir con grabadora a las reuniones privadas con el PP para que quede constancia", después de solicitar a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que habiliten las áreas de transición y esta haya respondido que la ley da la autonomía a los ayuntamientos en este sentido.

En la sesión de control al Govern de este martes, la diputada de Vox ha reclamado al Govern que construya en áreas de transición ante la emergencia habitacional. "Lo mínimo sería que usted conociera la ley", le ha dicho Prohens, para después exponer que la ley, que se aprobó con lo votos de Vox, da la autonomía a los ayuntamientos.

Además, ha recordado que Vox está en el equipo de gobierno de cuatro de los 12 ayuntamientos que podrían aplicar esta medida y que, en el Ayuntamiento de Palma, fueron los de Santiago Abascal los que se mostraron en contra.

En su turno de réplica, Cañadas ha criticado duramente la respuesta de Prohens, señalando que el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, estuvo en las negociaciones de la ley de vivienda y que "tendrá que comparecer" en el Parlament.