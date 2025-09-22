Cañadas reta a Idoia Ribas a demostrar en los tribunales sus acusaciones de desvío de fondos para beneficio personal de Santiago Abascal

LEER MÁS Idoia Ribas acusa a Vox de desviar fondos públicos a la fundación privada que preside Santiago Abascal

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha manifestado que si viera irregularidades en su partido "iría a los juzgados", en lugar de difundirlas a los medios de comunicación, y ha resaltado que las cuentas de Vox son "muy transparentes y públicas".

Esta ha sido la respuesta de la parlamentaria a la pregunta de los medios de comunicación sobre las acusaciones de la exdiputada de Vox Idoia Ribas, que la semana pasada apuntó que el partido habría desviado dinero del Grupo Parlamentario a la fundación Disenso -presidida por el presidente de Vox, Santiago Abascal-.

Cañadas ha defendido que "las mentiras, injurias y calumnias" no se hablan ni en ruedas de prensa, ni en los medios de comunicación, por lo que ha argumentado que "le da igual" si hay alguien que "quiere enredar", porque Vox es un partido que "crece muchísimo" y entiende que haya gente a la que "le dé rabia".

"Vox tiene muy claro que ha venido a trabajar por sus votantes y por los futuros votantes que están por llegar, que serán muchos más", ha puntualizado.

MÉS per Mallorca: el posible desvío de dinero de Vox a Disenso "pasa límites"

MÉS per Mallorca ha afirmado que las acusaciones de antiguos representantes de Vox en Baleares sobre el presunto desvío de fondos de su anterior Grupo Parlamentario a la fundación Disenso -presidida por el presidente de Vox, Santiago Abascal- "pasa límites".

Con estas palabras se ha pronunciado el portavoz de los ecosoberanistas en el Parlament, Lluís Apesteguia, al ser preguntado por las afirmaciones vertidas la semana pasada por este grupo de exdiputados y exconsellers insulares de Vox.

Apesteguia ha indicado que "no le preocuparía" esta transferencia de dinero si la actividad del partido guardara relación con la del Grupo Parlamentario pero ha planteado sus dudas tanto con la actividad que pueda desempeñar Disenso en favor el Grupo Parlamentario, como en la "verdad" que pueda haber tras las insinuaciones de una posible apropiación indebida.

Sin embargo, lo que ha aseverado que más le ha llamado la atención no es que el Grupo Parlamentario haya destinado dinero al partido, porque "todos los partidos en mayor o menor medida lo hacen", sino que el grupo "subvencione medios de comunicación".

PSIB: el conflicto entre Vox y Ribas es un "problema" de Vox y el PP por gobernar con "tránsfugas"

El PSIB ha manifestado que el conflicto abierto entre Vox y su antigua diputada en el Parlament Idoia Ribas es un "problema" de Vox pero también del PP por sostener la gobernabilidad de Baleares con "tránsfugas y diputados no adscritos".

Así lo ha afirmado el portavoz socialista en la rueda de prensa previa al pleno que se celebrará este martes, al ser preguntado por las acusaciones de la parlamentaria sobre el posible desvío de fondos del Grupo Parlamentario de Vox a la fundación Disenso -presidida por el presidente de Vox, Santiago Abascal-.

En ese sentido, ha alegado que ve "normal" que los grupos parlamentarios destinen parte del dinero que reciben de las subvenciones al partido y ha aclarado que tendrán que ser los organismos de control los que digan si estas transferencias están "bien justificadas".

De este modo, ha aseverado que tendrá que ser la propia Ribas quien demuestre estas acusaciones pero ha remarcado que en el PSIB "no van a hablar con tránsfugas".