La campaña de vacunación de la gripe 25/26 arranca el 13 de octubre

La consellera de Salud, Manuela García, la directora general de Salud Pública, Elena Esteban, y el coordinador autonómico de Pediatría del Servicio de Salud, Juan Carlos de Carlos, han presentado este plan de inmunización este jueves, que durará hasta el 31 de marzo y pretende aumentar las tasas de vacunación de la campaña anterior que rondó el 30%.

García ha apuntado que la gripe no es un virus "banal", ya que cada año causa miles de muertos entre los colectivos más frágiles y los niños y "colapsa" los servicios de urgencia en las fases de mayor circulación.

Esteban ha apuntado que se han adquirido diferentes tipologías de vacunas que se administrarán en función de los colectivos a los que sean asignados, como ancianos, niños, mujeres embarazadas o personas con patologías previas, entre otros.

De Carlos ha subrayado la necesidad de convencer a la población para lograr altas tasas de cobertura vacunal que logren "bajar las hospitalizaciones y las complicaciones derivadas de la gripe".