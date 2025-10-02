GRIPE

La campaña de vacunación de la gripe 25/26 arranca el 13 de octubre

La Conselleria de Salud comenzará la campaña de vacunación de la gripe 25/26 el próximo 13 de octubre en todos los centros de salud, en la que dispondrá de casi 277.000 dosis para las que se ha invertido unos 2,8 millones de euros.

Europa Press

Palma |

De izquierda a derecha, el coordinador autonómico de Pediatría del Servicio de Salud, Juan Carlos de Carlos, la consellera de Salud, Manuela García, y la directora general de Salud Pública, Elena Esteban, presentan la campaña de vacunación de la gripe.
La consellera de Salud, Manuela García, la directora general de Salud Pública, Elena Esteban, y el coordinador autonómico de Pediatría del Servicio de Salud, Juan Carlos de Carlos, han presentado este plan de inmunización este jueves, que durará hasta el 31 de marzo y pretende aumentar las tasas de vacunación de la campaña anterior que rondó el 30%.

García ha apuntado que la gripe no es un virus "banal", ya que cada año causa miles de muertos entre los colectivos más frágiles y los niños y "colapsa" los servicios de urgencia en las fases de mayor circulación.

Esteban ha apuntado que se han adquirido diferentes tipologías de vacunas que se administrarán en función de los colectivos a los que sean asignados, como ancianos, niños, mujeres embarazadas o personas con patologías previas, entre otros.

De Carlos ha subrayado la necesidad de convencer a la población para lograr altas tasas de cobertura vacunal que logren "bajar las hospitalizaciones y las complicaciones derivadas de la gripe".

