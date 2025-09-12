Caminando Fronteras cifra en 328 los migrantes fallecidos en aguas españolas, la mayoría en Baleares

Este viernes empieza en la Universitat de les Illes Balears (UIB) un curso sobre atención primaria a personas migrantes, impulsado por Caminando Fronteras, entidad que ayuda a buscar a personas desaparecidas en el mar, que cifra en 328 las personas fallecidas en aguas españolas de enero a mayo de este año, la mayoría de ellas en Baleares.

La formación nace ante la incesante llegada de migrantes y debido a la falta de trabajadores y espacios de acogida en las islas. Su fundadora, Helena Maleno, ha asegurado que "en Baleares se están repitiendo los mismos errores que en Canarias, Ceuta y Mellilla", a lo que se suma la crisis habitacional que sufre el archipiélago.

También ha denunciado que el Gobierno central no reconozca la ruta argelina y ha alertado de un aumento de migrantes que llegan del Cuerno de África. Además, se ha mostrado crítica con el reparto de menores no acompañados por la "deshumanización" de la norma.

En sus palabras, "es vergonzoso que se use a la infancia como mercadeo político", lo que, según ella, "refuerza a la extrema derecha". Además, ha considerado que la solución a la crisis migratoria "no es reforzar las fronteras", como pide el Govern balear.

Maleno ha asegurado que en Formentera "hay 13 personas migrantes enterradas que han perdido la vida en el mar y 7 en Sant Josep de Sa Talaia". En este sentido, ha calificado el mes de agosto de “terrible” y ha cargado contra las instituciones porque "estaban avisadas de las pateras desaparecidas", así como ha puesto en duda la efectividad de las tareas de búsqueda por parte de Salvamento Marítimo.