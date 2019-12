Los cambios circulatorios en el centro de Palma entran en vigor este lunes

Los cambios circulatorios previstos en los alrededores de la Plaza del Mercat entran en vigor este lunes según ha informado el Ayuntamiento de Palma.

Así pues, desde el área de Movilidad Sostenible se han señalizado unos cambios que hacen que el tráfico rodado del centro de Palma quede de la manera que se explica a continuación a partir de este lunes.

Por un lado, se restringe el paso por calle Unió en dirección Rambla para la mayoría de vehículos, a excepción del transporte público y aquellos que cuenten con Acire Sant Jaume, Mercat y Missió.

Por otro, se eliminan las reservas de estacionamiento existente en Plaza del Mercat --ahora es peatonal-- y el acceso al aparcamiento de Plaza Mayor se segrega de forma que la entrada por la plaza de En Coll será solo para residentes y abonados y la entrada por La Rambla será para acceso general.

En este sentido, el Ayuntamiento de Palma ha informado que los abonados del aparcamiento de la Plaza Mayor no residentes autorizados en los Acire de la Missió, Sant Jaume o Plaza Mayor no están autorizados a transitar por la calle Unió y deben acceder al aparcamiento desde la Rambla.

Asimismo, el consistorio ha explicado que se prolonga el carril bus-Acire existente entre la Rambla y Costa de la Sangre, suprimiéndose el horario diurno de aparcamiento en este espacio "para facilitar al máximo el acceso principal al aparcamiento de plaza Mayor por la Rambla y mejorar la circulación del transporte público en el centro".

UN TOTAL DE 30 ABONOS PARA ACIRE MERCAT Y SANT JAUME

Por otro lado, desde la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos, que gestiona el aparcamiento de Plaza Mayor, se han habilitado un total de 30 abonamientos en el aparcamiento de Plaza Mayor.

Se pueden beneficiar de estos abonamientos, ha informado el Ayuntamiento de Palma, los que dispongan del distintivo ACIRE de Plaza del Mercat o Sant Jaume y estén empadronados en las calles Unió, Sastre Roig, Can Jaquatot, Can Pueyo, Hort del Sol, Can Campaner, Rosa, Can Serinyà, Caputxines, Palma, Can Armengol, Sagristia de Sant Jaume, plaça Weyler y calle Riera.

El precio de los abonos es de 65 euros al mes para aquellas personas que cumplan con los requisitos expuestos anteriormente.