Calvià lleva a la WTM de Londres el "cambio definitivo" de Magaluf

La delegación municipal de Calvià llega a la World Travel Market con una intensa agenda de encuentros con agentes y profesionales del sector para presentar "el nuevo Magaluf". Así nos lo explica el alcalde de Calvià Juan Antonio Amengual en el estand de Baleares de la World Travel Market de Londres, la feria turística del momento que ha arrancado este martes en la capital del Reino Unido.

Después de que Calvià superara nuevamente el récord de hoteles abiertos durante los doce meses del año, pasando de 21 establecimientos el año pasado a 25 este año, Palmanova y Magaluf han visto cómo crece la llegada de turistas en los meses previos y posteriores al verano, según los cálculos de la delegación 'calvianera'.

Calvià viaja esta semana a la World Travel Market de Londres con la intención de revalidar el atractivo en el mercado británico. La recopilación de datos turísticos entre 2019 y 2025 confirman una sólida tendencia de crecimiento y la consolidación de su estrategia de desestacionalización, con un marcado optimismo sobre la extensión de la temporada, según las previsiones del ayuntamiento.

El objetivo del ayuntamiento, según el primer edil desplazado a Londres, es alargar la temporada turística con las playas abiertas más meses y un cambio de perfil de turista, centrado ahora en familias, parejas jóvenes y séniors. De la misma manera, el turismo deportivo, gastronómico, cultural y MICE gana peso a lo largo del año, especialmente en temporada baja.

PALMANOVA-MAGALUF, MOTOR DE LA EXTENSIÓN DE LA TEMPORADA

La zona de Palmanova-Magaluf, un área clave en el plan de transformación de Calvià, refleja con datos concretos el éxito en la dinamización de los meses de temporada media. Los datos de ocupación hotelera en Palmanova-Magaluf hasta septiembre muestran un fortalecimiento en los meses puente, lo que contribuye directamente a la desestacionalización.

Los datos que se manejan es que en marzo de este año 2025 se registró un notable repunte con una ocupación del 68,6 por ciento, lo que supone un incremento del 9,5 por ciento respecto al 59,1 por ciento del año anterior.

El mes de septiembre cerró la temporada alta con una ocupación del 90 por ciento, superando ligeramente la cifra de 2024 en un 1,8 por ciento y confirmando la excelente afluencia al final del verano.

Aunque los meses centrales de julio y agosto se mantuvieron ligeramente por debajo del rendimiento excepcional de 2024, las cifras de ocupación fueron extraordinariamente altas, alcanzando un 92,6 por ciento en julio y un 94,1 por ciento en agosto, lo que subraya el continuo y fuerte atractivo del destino en plena temporada.

INVERSIÓN Y COMPROMISO ANUAL

El compromiso de la zona con la actividad continua se materializa en la disponibilidad de once establecimientos abiertos durante todo el año en Palmanova-Magaluf, que suman un total de 1.748 plazas. Entre los hoteles y aparthoteles que apuestan por esta apertura anual se encuentran: Hotel Fergus Style; Hotel Elba Sunset Mallorca; Apartotel Vistasol; Apartamentos Roc Portonova; Apartamentos Econotel Las Palomas; Apartamentos Son Caliu; y Apartamentos Inn.

DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO

El análisis integral del municipio de Calvià (2019-2025) recopilado entre oficinas de turismo e IBESTAT, y que incluye variables como establecimientos hoteleros abiertos, grado de ocupación, viajeros entrados, pernoctaciones y perfil de viajero según país de residencia, confirma la tendencia general de recuperación y crecimiento en temporada baja. La evolución positiva y el esfuerzo inversor del sector privado, especialmente visible en el aumento de hoteles abiertos todo el año, garantizan una base sólida para el futuro turístico de Calvià.

«Estos datos reflejan el éxito de la colaboración público-privada y la firme apuesta del municipio de Calvià por un modelo turístico más sostenible y menos estacionalizado. El aumento de la ocupación en los meses de temporada media en Palmanova-Magaluf, junto con el crecimiento de hoteles abiertos todo el año, es la mejor prueba de que estamos en el camino correcto para garantizar una actividad económica estable durante los doce meses, elevando la calidad de la oferta y la experiencia del visitante», ha manifestado Elisa Monserrat, teniente de alcalde responsable de Turismo, en una nota de prensa previa a la celebración de la feria turística.