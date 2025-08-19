Este martes el programa 'Más de Uno Mallorca' se ha emitido en directo desde Puerto Portals, con motivo de la celebración de la Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week. Nos han acompañado el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, y la CEO de Puerto Portals, Corinna Graf.

"La Puerto Portals Sailing Week posiciona a Calvià en el mapa mundial de las regatas", según ha defendido el alcalde del municipio, Juan Antonio Amengual. Precisamente, este tipo de eventos deportivos aportan un valor añadido a la oferta turística del municipio, que acoge hasta el sábado a la élite de la vela internacional.

Respecto a los flujos turísticos, Calvià espera cerrar la temporada con un balance "positivo", con menos turistas en julio y agosto, aunque con "un precio medio más alto que el año pasado", según ha señalado Amengual. De hecho, el municipio está experimentando este verano un cambio en el perfil de visitante, con "menos incidentes" derivados del turismo de excesos y la masificación.

La prueba reúne a 12 equipos de 9 países distintos y cuenta con 12 españoles entre los tripulantes, la mitad de ellos mallorquines. "Demostramos que Mallorca es capaz de organizar competiciones al más alto nivel", ha destacado en Onda Cero Corinna Graf, CEO de Puerto Portals. Además, ha querido subrayar que el puerto se convierte en el "nexo entre mar y tierra" también para los residentes de la isla.