Calvià busca recuperar la historia social del municipio con la serie audiovisual 'Calvianers'

El programa 'Más de Uno Mallorca' se ha emitido este jueves en directo desde el restaurante Bondi Beach en Magaluf, con motivo de la celebración del evento gastronómico 'La Mostra Calvià'. Por este motivo, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Mallorca el director general de Comunicaciones y Turismo de Calvià, Jaime Mora, que ha explicado que el Ayuntamiento de Calvià presentará este jueves la serie audiovisual 'Calvianers', un proyecto que busca recuperar la historia social de las diferentes zonas del municipio a través de los ojos y los recuerdos de sus protagonistas, en un evento abierto a la ciudadanía en el Hotel Melià Calvià Beach.

La primera entrega de la producción, que recorrerá los diferentes núcleos del municipio, consta de 10 entrevistas que recogen los testimonios de diez personas clave cuyas familias se establecieron en Magaluf entre los años 1960 y 1980. Con esta iniciativa, el Consistorio busca profundizar en la cohesión social del municipio, mediante el testimonio de personas que han construido la Calvià actual. En este sentido, la intención del consistorio es extender el proyecto al resto de zonas.

A través de testimonios, archivos y reconstrucciones, se quiere mostrar cómo las personas se organizaron, se apoyaron mutuamente y crearon un entorno donde el sentido de pertenencia y el esfuerzo eran fundamentales.