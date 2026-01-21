Calvià apuesta por la cultura, el cine y la música para transformar su modelo turístico y alargar la temporada

Calvià vuelve a estar presente un año más en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, con una agenda marcada por la sobriedad tras el luto nacional, pero también por una clara hoja de ruta hacia un modelo turístico más diversificado.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha explicado en los micrófonos del programa Más de Uno Mallorca, que estos días se emite desde FITUR, que el municipio acude a la feria con una propuesta centrada en la cultura, el cine y los grandes eventos profesionales, bajo el lema de que Calvià es cine y Calvià es cultura.

Amplia agenda de eventos para 2026

Entre las principales citas destaca el congreso Conecta, que se celebrará a finales del mes de mayo en Magaluf y que reunirá a más de 400 profesionales del sector audiovisual, incluyendo cine, series, publicidad y producción de contenidos. Un evento que contará con la participación de distintas administraciones y que busca posicionar a Calvià como un gran plató natural.

“Vamos a poner en valor a Magaluf, Calvià y Mallorca como un gran plató. Todo lo que mueve el mundo audiovisual es dinamismo económico y, además de visibilizar el destino, nos ayuda a ese gran objetivo de desestacionalización, de alargar la actividad económica durante más meses del año”, asegura el Alcalde en Onda Cero.

Además, el Ayuntamiento presentará la nueva ruta Calvià Plató de Cine, un itinerario que recorrerá una decena de localizaciones del municipio donde se han rodado películas y anuncios, con el objetivo de atraer tanto a turistas como a residentes interesados en el turismo cinematográfico.

La agenda cultural se completa con festivales ya consolidados como el Festival de Literatura Expandida (FLEM) —recientemente nominado a los Iberian Awards— y nuevas propuestas musicales y culturales repartidas a lo largo del año, especialmente fuera de la temporada alta.

Amengual ha subrayado en Onda Cero que esta estrategia permite avanzar en la desestacionalización, mejorar la calidad del empleo turístico y reforzar la transformación de zonas como Magaluf, Santa Ponça o Peguera, donde se están realizando importantes inversiones en infraestructuras, espacios públicos y sostenibilidad.

El alcalde se ha mostrado prudente sobre las previsiones de la próxima temporada, aunque ha trasladado un mensaje de tranquilidad basado en la evolución del perfil del turista y en el proceso de transformación que, asegura, “ya es una realidad” en todo el municipio.