El calor vuelve a Baleares, con temperaturas que alcanzarán los 36 grados antes de la llegada de un frente frío

Las temperaturas subirán ligeramente este fin de semana en Baleares, hasta los 34 y 36 grados de máxima, mientras que a partir de la tarde del lunes un frente frío provocará un descenso del termómetro y algunos chubascos y lluvias.

Entre este viernes y domingo se esperan unos días veraniegos, según ha señalado la delegada de la Agencia Estatal de Meteorología en Baleares (Aemet), María José Guerrero, quien ha explicado que el cielo será nuboso.

Las temperaturas subirán el sábado, cuando alcanzarán de máxima los 28 y 34 grados, y continuarán en ascenso el domingo por la afectación de una masa de aire cálido proveniente del norte de África. Así, el domingo se podrán alcanzar puntualmente los 36 grados en el interior de Mallorca.

Por otro lado, las mínimas durante el fin de semana oscilarán entre los 18 y 24 grados, unas temperaturas similares a las registradas este viernes.

La estabilidad se mantendrá hasta el mediodía del lunes, puesto que la entrada de un frente frío provocará un descenso de las temperaturas la tarde del lunes y algunos chubascos ocasionales. El cambio de tiempo será más patente el martes, con lluvias localmente fuertes y acompañadas de tormenta.