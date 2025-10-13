El calentamiento del mar también contribuye a unas dana-s cada vez "más intensas y frecuentes"

Las últimas dana-s y vaguadas parecen confirmar las previsiones de los expertos de que los fenómenos meteorológicos adversos serán cada vez más intensos y frecuentes. En Ibiza y Formentera "llueve sobre mojado", tal y como dijo la presidenta balear Marga Prohens, y hoy la Fundación Marilles ha pedido abordar el cambio climático en Baleares, pero, sobre todo, el calentamiento del agua, también relacionado con las lluvias torrenciales.

El responsable de espacios marinos protegidos de la Fundación Marilles, Pablo Rodríguez, ha recalcado en Onda Cero que estos tipos de fenómenos meteorológicos son cada vez más frecuentes y preocupa la temperatura del mar, más alta de lo normal, durante "demasiado tiempo". Por ello, asegura Rodríguez, "hay que mitigar los efectos del cambio climático" con medidas valientes como la protección de espacios marinos más amplios, reforestación de zonas urbanas y prohibición de construcciones en zonas inundables.

Los ecologistas piden más contundencia en la "reducción de los efectos del cambio climático" también en el mar y, en este caso, critican que en el discurso de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, solo se haya mencionado el mar en cuatro ocasiones, una de ellas en términos de protección marina. Esto fue el pasado 7 de octubre, en el arranque del debate de política general del Govern, aunque este doctor en ciencias del mar también se muestra crítico con la primera mitad de legislatura del PP en Baleares. ASegura Pablo Rodríguez que "el saldo del Govern balear es negativo" al reducir espacios marinos protegidos.