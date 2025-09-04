CaixaForum Palma acogerá colecciones dedicadas al diálogo entre arte y naturaleza

La Fundación "la Caixa" ha presentado su nuevo programa de exposiciones de CaixaForum Palma para 2025 y 2026, que acogerá colecciones dedicadas al diálogo entre arte y naturaleza, en una profunda llamada a la sostenibilidad.

Algunas de las novedades son la exposición ‘Arte y Naturaleza. Un siglo de bio-morfismo’, fruto de la colaboración con el Centro Pompidou de París, así como una muestra monográfica dedicada al arte de los hermanos mallorquines Javier y Rafa Forteza, "que se podrá disfrutar a partir del próximo 19 de septiembre", según ha anunciado en rueda de prensa Isabel Salgado, directora del Área de Exposiciones, Colección y CaixaForum+ de la Fundación La Caixa.

Además, el próximo 26 de marzo será el turno de la exposición ‘Colores del mundo’, una colaboración con National Geographic, que supone "un homenaje a la diversidad de los paisajes" con instantáneas únicas de rincones como Papúa Nueva Guinea o Chile.

Respecto al balance de la temporada 2024-2025, la gestora de planificación y contenidos de CaixaForum Palma, Noemí Vallespir, ha mostrado su satisfacción, tras registrar 250.000 visitantes. Cifras que esperan superar, "llegando hasta las 300.000 personas esta próxima temporada", gracias al público residente, según ha explicado en rueda de prensa.

Asimismo, la plataforma gratuita de divulgación de cultura y ciencia CaixaForum+ incluirá en los próximos meses nuevos contenidos, como el thriller documental ‘The Sleeper, el Caravaggio perdido’ y será la sede online del Festival de Cine Documental sobre Arte de Barcelona (DART).